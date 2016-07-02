«Дочка» «Аэрофлота» добавит беспосадочных рейсов

Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», с 6 июля увеличит на летний период частоту полетов из Москвы во Владивосток с 4 до 5 раза в неделю. Таким образом, улететь в Москву станет проще, но не дешевле.

Увеличение частоты рейсов стало возможным после того, как «Россия» получила очередной дальнемагистральный самолет. Напомним, что на восточном направлении «дочка» «Аэрофлота» использует «боинги», ранее принадлежавшие «Трансаэро».

Сегодня «Россия» летает в пять городов Дальнего Востока: с 31 мая - во Владивосток, с 10 мая - в Магадан, с 27 мая - в Петропавловск-Камчатский, с 30 мая - в Хабаровск, с 13 мая - в Южно-Сахалинск.

Досье «Золотого Рога»: В конце марта «Аэрофлот» сообщил о начале полетов новой объединенной авиакомпании «Россия», созданной на базе дочерних перевозчиков группы - «Донавиа», «Оренбургские авиалинии» и одноименной «России» (базовый перевозчик аэропорта Санкт-Петербурга «Пулково»). Группа «Аэрофлот» планирует за два года перейти на новую структуру и сократить количество перевозчиков до четырех. Группа будет поделена на три сегмента: премиальный, который займет собственно «Аэрофлот», средний, который будет представлен дальневосточным перевозчиком «Аврора» и региональной объединенной компанией «Россия», и лоукост (авиакомпания «Победа»).

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток