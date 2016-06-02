Транспортный док российской суперверфи "Звезда" будет китайским

Китайцы компании разработают проектно-конструкторскую документацию дока, изготовят оборудование и обучат экипаж

НК «Роснефть» и китайская China Shipbuilding&Offshore Co. Ltd. (CSOC) согласовали основные параметры контракта между дочерней компанией CSOC - China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) и ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» на строительство и поставку транспортно-передаточного дока для строящейся судоверфи «Звезда» в Большом Камне, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Транспортно-передаточный док грузоподъемностью 40 тыс. тонн создается для обеспечения технологического процесса строительства объектов морской техники на судоверфи.

Предполагается, что в рамках контракта китайские компании разработают проектно-конструкторскую документацию, изготовят оборудование, обучат экипаж и проведут испытание дока.

«Данный вид транспортно-передаточных устройств имеет широкое применение в мировой судостроительной практике, однако в России ранее не применялся. Привлечение в качестве партнера компетентной судостроительной компании из Китая, объединяющей все государственные судостроительные предприятия КНР севернее Шанхая, минимизирует риски при реализации проекта. Опыт сотрудничества с China Shipbuilding Industry Corporation позволит в перспективе продолжить взаимодействие в области строительства морской техники различной сложности», - поясняет «Роснефть».

Досье «Золотого Рога»: Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС). Пилотную загрузку комплексу обеспечивает «Роснефть», которая заключила с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях, а также контракты на проектирование, строительство и поставку двух многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса. Новые корабли длиной около 100 м смогут эксплуатироваться в особо тяжелых условиях при реализации шельфовых проектов "Роснефти" в северных морях. Дополнительно предусмотрено строительство еще двух судов-снабженцев.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток