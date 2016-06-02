www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Транспортный док российской суперверфи "Звезда" будет китайским

02 Июня 2016, 19:23 | Владивосток

Китайцы компании разработают проектно-конструкторскую документацию дока, изготовят оборудование и обучат экипаж

НК «Роснефть» и китайская China Shipbuilding&Offshore Co. Ltd. (CSOC) согласовали основные параметры контракта между дочерней компанией CSOC - China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) и ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» на строительство и поставку транспортно-передаточного дока для строящейся судоверфи «Звезда» в Большом Камне, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Транспортно-передаточный док грузоподъемностью 40 тыс. тонн создается для обеспечения технологического процесса строительства объектов морской техники на судоверфи.

Предполагается, что в рамках контракта китайские компании разработают проектно-конструкторскую документацию, изготовят оборудование, обучат экипаж и проведут испытание дока.

«Данный вид транспортно-передаточных устройств имеет широкое применение в мировой судостроительной практике, однако в России ранее не применялся. Привлечение в качестве партнера компетентной судостроительной компании из Китая, объединяющей все государственные судостроительные предприятия КНР севернее Шанхая, минимизирует риски при реализации проекта. Опыт сотрудничества с China Shipbuilding Industry Corporation позволит в перспективе продолжить взаимодействие в области строительства морской техники различной сложности», - поясняет «Роснефть».

Досье «Золотого Рога»: Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС). Пилотную загрузку комплексу обеспечивает «Роснефть», которая заключила с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях, а также контракты на проектирование, строительство и поставку двух многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса. Новые корабли длиной около 100 м смогут эксплуатироваться в особо тяжелых условиях при реализации шельфовых проектов "Роснефти" в северных морях. Дополнительно предусмотрено строительство еще двух судов-снабженцев.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: китай  док  верфь  "Роснефть" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Р В Р’В Р РЋРЎСџ12:18, 03.06.2016#

    Вот они и рабочие места обещанные-для китайцев.

  • Второй фронт13:08, 03.06.2016#

    Одно успокаивает, деньги выделенные на ССК Звязда будут наши, но в банках Швейцарии.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru