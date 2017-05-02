Новый автомобильный пункт пропуска в Приморье оценили в 1,116 млрд рублей

Пропускная способность на границе с Китаем должна составить 1,3 тыс. автомобилей в сутки

Филиал ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» в г.Владивостоке объявил аукцион на строительство международного автомобильного пункта пропуска «Пограничный» в Приморском крае.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млрд 115,899 млн рублей.

Сроки выполнения работ определены с момента заключения контракта и до 30 ноября 2018 года.

Пункт пропуска расположен в 8 км западнее пгт Пограничный. Согласно техдокументации, пропускная способность пункта должна составить 1,3 тыс. автомобилей в сутки, в том числе 500 грузовых, 600 легковых и 200 автобусов.

Модернизировать пункты «Краскино» и «Пограничный» предполагалось еще к саммиту АТЭС 2012 года. Однако в срок объекты сданы не были. В начале 2013 года Главное управление МВД по ДФО возбудило уголовное дело по факту мошенничества при строительстве обоих пограничных переходов. Озвучивалось, что ущерб федеральному бюджету составил более 130 млн рублей.

Новому автомобильному пункта пропуска «Пограничный» предстоит обслуживать грузо- и пассажиропоток международного транспортного коридора «Приморье-1», который связывает приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию Гродеково, Пограничный район Приморья и порты на востоке края.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток