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Из Владивостока в Пекин начал летать третий авиаперевозчик
Полеты выполняются на авиалайнере А320 три раза в неделю
Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выполнять регулярные полеты по маршруту Владивосток - Пекин – Владивосток. Полеты выполняются на авиалайнере А320 три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Примерное время в пути - 2 часа 40 минут.
В настоящее время рейсы из Владивостока в столицу Китая также выполняют авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») и S7.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «Уральские авиалинии» базируются в екатеринбургском аэропорту «Кольцово», московском «Домодедово» и петербургском «Пулково». Парк авиакомпании состоит из 42 самолетов семейства A-320. Крупнейшим акционером перевозчика является его генеральный директор Сергей СКУРАТОВ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото http://visitchina.ru
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