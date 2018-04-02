Из Владивостока в Пекин начал летать третий авиаперевозчик

Полеты выполняются на авиалайнере А320 три раза в неделю

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выполнять регулярные полеты по маршруту Владивосток - Пекин – Владивосток. Полеты выполняются на авиалайнере А320 три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Примерное время в пути - 2 часа 40 минут.

В настоящее время рейсы из Владивостока в столицу Китая также выполняют авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») и S7.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «Уральские авиалинии» базируются в екатеринбургском аэропорту «Кольцово», московском «Домодедово» и петербургском «Пулково». Парк авиакомпании состоит из 42 самолетов семейства A-320. Крупнейшим акционером перевозчика является его генеральный директор Сергей СКУРАТОВ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото http://visitchina.ru