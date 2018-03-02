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Новый авиарейс из Владивостока в Пекин будет открыт в конце марта
На перспективное направление выходит третий перевозчик
Авиакомпания «Уральские авиалинии» 28 марта начнет регулярные полеты по маршруту Владивосток - Пекин – Владивосток. В настоящее время рейсы из Владивостока в стилицу Китая выполняют авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») и S7.
Полеты будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути составит 2 часа 40 минут.
Базовая стоимость перелета в одну сторону составит от 6,2 тыс. рублей, туда-обратно - от 12 тыс. рублей.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «Уральские авиалинии» базируются в екатеринбургском аэропорту «Кольцово», московском «Домодедово» и петербургском «Пулково». Парк авиакомпании состоит из 42 самолетов семейства A-320. Крупнейшим акционером перевозчика является его генеральный директор Сергей СКУРАТОВ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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