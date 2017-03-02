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Во Владивостоке откроется филиал Государственного центра современного искусства

02 Марта 2017, 10:42 | Владивосток

Инициатором выступила администрация Приморья

Филиал «РОСИЗО-ГЦСИ» (этим названием брендируются проекты «РОСИЗО», связанные с современным искусством) до конца года откроется во Владивостоке, сообщил директор РОСИЗО Сергей ПЕРОВ.

В состав музейно-выставочного центра РОСИЗО после объединения с Государственным центром современного искусства входят восемь региональных филиалов.

ФГБУК ГМВЦ «РОСИЗО» (Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры Государственный музейно-выставочный центр; ранее - «Росизопропаганда») - учреждение министерства культуры РФ, многопрофильная организация, разрабатывающая и реализующая выставочные проекты по заказу государства и коммерческих структур. Выставки «РОСИЗО» создаются как на основе собственных коллекций, так и в формате межмузейного и междисциплинарного сотрудничества.

«РОСИЗО» располагает в Москве выставочными площадями в 3 тыс. квадратных метров - это, в частности, здание Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) на Зоологической и павильон «Культура» на ВДНХ, где в этом году должна начаться реставрация в рамках создания «Зоны приветствия» на ВДНХ к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: филиал  росизо  музей 



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