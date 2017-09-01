Владивосток активнее других городов смотрел "Игру престолов" со смартфонов

Количество зрителей мужского пола, посмотревших седьмой сезон, в два раза больше, чем женщин

Количество абонентов «Билайн», посмотревших финальную серию «Игры престолов» со смартфонов, почти в 3 раза превысило среднее суточное количество абонентов, смотрящих ТВ-контент со смартфонов. При этом Владивосток вошел в первую двадцатку городов, смотревших серии «Игры престолов» со смартфона, и занял в нем 13 место. В первую тройку вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Российская премьера заключительной серии седьмого сезона состоялась 28 августа. На домашнем ТВ ее посмотрело примерно на 9% больше зрителей, по сравнению со среднесуточной статистикой смотрения. При этом седьмую серию сериала в сравнении с первой посмотрели в совокупности в 2 раза больше абонентов «Билайн» как со смартфонов, так и с помощью «Билайн» ТВ. Части же сериала со 2-ой по 6-ю включительно смотрело меньше в среднем на 25% зрителей, как на смартфонах, так и на домашнем ТВ.

Если говорить о просмотре сериала через домашнее ТВ, то среднее время телесмотрения каждой серии выросло с 25 минут на первой серии до 30,3 минут - на седьмой серии.

Около 40% посмотревших все 7 серий «Игры престолов» со смартфона – это люди в возрасте от 25-35 лет. Количество уникальных пользователей в этой возрастной категории, посмотревших седьмую серию, увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с количеством «смартфонных» зрителей первой серии. На втором месте (почти 24%) – люди в возрасте от 35 до 45 лет, на третьем (около 20%) – зрители от 25 до 28 лет.

Количество зрителей мужского пола, посмотревших седьмой сезон, в 2 раза больше, чем женщин.

ТОП-10 СМАРТФОНОВ, С КОТОРЫХ СМОТРЕЛИ 7-Ю СЕРИЮ «Игры престолов»

1. Apple iPhone 7 (A1778)

2. Apple iPhone 6 (A1586)

3. iPhone 6S (A1688)

4. Apple iPhone 5s (A1457)

5. Apple iPhone 7 Plus (A1784)

6. Apple iPhone SE (A1723)

7. Apple iPhone 5s (A1530)

8. Apple iPhone 6 Plus (A1524)

9. Samsung SM-A510F/DS (Galaxy A5 2016)

10. Samsung SM-G935FD (Galaxy S7 Edge)

ТОП-20 городов, смотревших "Игру престолов" со смартфона

1. Москва

2. Санкт-Петербург

3. Казань

4. Ростов-на-Дону

5. Краснодар

6. Новосибирск

7. Уфа

8. Екатеринбург

9. Волгоград

10. Самара

11. Калининград

12. Саратов

13. Владивосток

14. Воронеж

15. Астрахань

16. Красноярск

17. Барнаул

18. Нижний Новгород

19. Элиста

20. Омск

Сергей КУЗЬМИН. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток