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Аэропорт Владивосток перейдет под управление иностранной компании

01 Сентября 2016, 22:34 | Владивосток

Закрытие сделки планируется в ближайшее время

Сделка по продаже управляющих компаний аэропорта Владивосток может быть закрыта уже в этом году. «Все ключевые условия согласованы с нашими партнерами. Документы полностью финализированы к сделке, закрытие сделки планируется в самое ближайшее время», - сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл ДМИТРИЕВ на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

Речь идет о 52,16% и 1 обыкновенной акции ОАО «Международный аэропорт Владивосток» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», которые АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) планирует продать консорциуму РФПИ, «БазЭла» и сингапурской Changi, победившему в соответствующем конкурсе еще в феврале 2015 году.

Ранее генеральный директор МАШ Михаил ВАСИЛЕНКО оценивал долю в аэропорту Владивостока более чем в 4 млрд рублей. Затем он же сообщал, что консорциум инвесторов предложил рассрочить платежи за доли.

Досье «Золотого Рога»: В настоящее время основным акционером ОАО «Международный аэропорт Владивосток» является АО «Международный аэропорт Шереметьево» - 52,16% акций. ООО «Аэро-Груз» (Владивосток) принадлежит 18,37%, АО «Кварц-Инвест» (Москва) - 16,84% акций. Еще 8,2% владеет Ольга ТРУШКИНА.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: аэропорт  РФПИ  сделка  "базэл" 



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Комментарии

  • Р В РІР‚в„ўР РЋРІР‚С™Р 11:07, 02.09.2016#

    Бедные сингапурцы, они даже не понимают в какое дерьмо они попали.

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