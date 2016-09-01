Аэропорт Владивосток перейдет под управление иностранной компании

Закрытие сделки планируется в ближайшее время

Сделка по продаже управляющих компаний аэропорта Владивосток может быть закрыта уже в этом году. «Все ключевые условия согласованы с нашими партнерами. Документы полностью финализированы к сделке, закрытие сделки планируется в самое ближайшее время», - сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл ДМИТРИЕВ на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

Речь идет о 52,16% и 1 обыкновенной акции ОАО «Международный аэропорт Владивосток» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», которые АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) планирует продать консорциуму РФПИ, «БазЭла» и сингапурской Changi, победившему в соответствующем конкурсе еще в феврале 2015 году.

Ранее генеральный директор МАШ Михаил ВАСИЛЕНКО оценивал долю в аэропорту Владивостока более чем в 4 млрд рублей. Затем он же сообщал, что консорциум инвесторов предложил рассрочить платежи за доли.

Досье «Золотого Рога»: В настоящее время основным акционером ОАО «Международный аэропорт Владивосток» является АО «Международный аэропорт Шереметьево» - 52,16% акций. ООО «Аэро-Груз» (Владивосток) принадлежит 18,37%, АО «Кварц-Инвест» (Москва) - 16,84% акций. Еще 8,2% владеет Ольга ТРУШКИНА.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.