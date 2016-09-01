Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россия рассчитывает на вхождение Южной Кореи в проект железной дороги "Хасан - Раджин"
Министр Александр Галушка считает санкции тупиковым направлением
Россия рассчитывает на участие Южной Кореи в железнодорожном проекте «Хасан - Раджин», который ранее был реализован с участием КНДР. «Все, что реализуется (в рамках проекта - газета «Золотой Рог»), сделано без участия Южной Кореи. Притом, что с самого начала и на сегодняшний день позиция России остается неизменной: участвуйте в этом проекте. Мы приглашаем южнокорейские компании в нем участвовать», - сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА журналистам на площадке Восточного экономического форума.
Министр напомнил, что Россия изначально предлагала рассматривать логистический проект как трехсторонний и приглашала Южную Корею участвовать в проекте.
«При этом Россия уважает мнение Республики Корея об отказе от участия в проекте. Отмечу одну вещь в этой связи: история показывает, что никогда и нигде санкции не приводили к тому результату, ради которого они вводились. На мой взгляд, если это понять, можно сделать рациональный вывод о том, что развитие связей и торгово-экономических отношений являются важнейшим фактором стабильности Корейского полуострова», - сказал Александр Галушка.
Напомним, что отношения между Южной и Северной Кореей в очередной раз обострились из-за запуска баллистических ракет КНДР.
Досье «Золотого Рога»: К 2014 году РЖД совместно с Северной Кореей реконструировали железнодорожную линию Хасан - Раджин (Наджин) (Россия - КНДР) и порт Раджин (КНДР). Сообщалось, что к проекту может присоединиться и Южная Корея, которая благодаря ему сможет получать грузы из России, в том числе уголь, быстрее и дешевле. Однако в феврале стало известно, что Южная Корея приостановила участие в проекте в качестве одной из ответных мер на запуск Пхеньяном ракеты со спутником. Южнокорейские компании POSCO, Korail и Hyundai Merchant Marine сотрудничали по доставке угля в Южную Корею с совместным предприятием «РасонКонТранс», которое учреждено с участием ОАО «Торговый дом РЖД» и порта Раджин в КНДР на срок 49 лет. Эти компании транспортировали уголь из России по железной дороге до станции Хасан на границе с КНДР, дальше до северокорейского порта Раджин, а оттуда морем в Южную Корею.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Путин дал понять, что Япония не получит один из Курильских островов в обмен на инвестиции
- Путин доволен, что его дочери занимаются общественно полезной деятельностью
- Суперпоезд из китайского Хуньчуня до приморского Зарубино сможет развивать скорость до 875 км/ч
- Китай мечтает о железной дороге через Чукотку в США
- На острове Русский планируется построить Центр ядерной медицины
- В Приморье будут строить гигантские танкеры по корейским технологиям
- Путин призвал не провоцировать Северную Корею, привел в пример отношения с Японией
- Путин дал добро на Азиатское энергокольцо
- Китай просит упростить таможенные процедуры в рамках международных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2"
Новости раздела
- Пункты пропуска в рамках Свободного порта Владивосток с 1 октября перейдут на круглосуточный режим работы
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- "М.Видео" хочет провести во Владивостоке массовое селфи для Книги рекордов России
- Путин дал понять, что Япония не получит один из Курильских островов в обмен на инвестиции
- Путин доволен, что его дочери занимаются общественно полезной деятельностью
- Гонщица из Приморья уделала сильнейших дрифтеров Запада и Украины
- Суперпоезд из китайского Хуньчуня до приморского Зарубино сможет развивать скорость до 875 км/ч
- Путин улетел из Владивостока в Китай
- Китай мечтает о железной дороге через Чукотку в США
- На острове Русский планируется построить Центр ядерной медицины
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным