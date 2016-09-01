www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
ВЭФ
Распечатать

Россия рассчитывает на вхождение Южной Кореи в проект железной дороги "Хасан - Раджин"

01 Сентября 2016, 21:53 | Владивосток

Министр Александр Галушка считает санкции тупиковым направлением

Россия рассчитывает на участие Южной Кореи в железнодорожном проекте «Хасан - Раджин», который ранее был реализован с участием КНДР. «Все, что реализуется (в рамках проекта - газета «Золотой Рог»), сделано без участия Южной Кореи. Притом, что с самого начала и на сегодняшний день позиция России остается неизменной: участвуйте в этом проекте. Мы приглашаем южнокорейские компании в нем участвовать», - сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА журналистам на площадке Восточного экономического форума.

Министр напомнил, что Россия изначально предлагала рассматривать логистический проект как трехсторонний и приглашала Южную Корею участвовать в проекте.

«При этом Россия уважает мнение Республики Корея об отказе от участия в проекте.  Отмечу одну вещь в этой связи: история показывает, что никогда и нигде санкции не приводили к тому результату, ради которого они вводились. На мой взгляд, если это понять, можно сделать рациональный вывод о том, что развитие связей и торгово-экономических отношений являются важнейшим фактором стабильности Корейского полуострова», - сказал Александр Галушка.

Напомним, что отношения между Южной и Северной Кореей в очередной раз обострились из-за запуска баллистических ракет КНДР.

Досье «Золотого Рога»: К 2014 году РЖД совместно с Северной Кореей реконструировали железнодорожную линию Хасан - Раджин (Наджин) (Россия - КНДР) и порт Раджин (КНДР). Сообщалось, что к проекту может присоединиться и Южная Корея, которая благодаря ему сможет получать грузы из России, в том числе уголь, быстрее и дешевле. Однако в феврале стало известно, что Южная Корея приостановила участие в проекте в качестве одной из ответных мер на запуск Пхеньяном ракеты со спутником. Южнокорейские компании POSCO, Korail и Hyundai Merchant Marine сотрудничали по доставке угля в Южную Корею с совместным предприятием «РасонКонТранс», которое учреждено с участием ОАО «Торговый дом РЖД» и порта Раджин в КНДР на срок 49 лет. Эти компании транспортировали уголь из России по железной дороге до станции Хасан на границе с КНДР, дальше до северокорейского порта Раджин, а оттуда морем в Южную Корею.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: уголь  раджин  порт  КНДР  санкции 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru