Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье может появиться новый автозавод
Производство будет развернуто в поселке Трудовом в 2017 году
ООО «Хенде Ком Авто» (дилер коммерческих автомобилей Hyundai) в 2017 году создаст в Приморском крае досборочную площадку спецверсий грузовиков. Производство будет развернуто в поселке Трудовом в 2017 году в рамках режима Свободный порт Владивосток (СПВ). Инвестиции составят около $97 млн.
На базе шасси Hyundai коммерческие малотоннажные автомобили планируется дооборудовать установками российского производства (рефрежираторные, крановые).
«Раньше мы торговали готовыми машинами, которые приходили из Южной Кореи. Сейчас в связи с курсом доллара надо удешевляться. Будем получать полуфабрикат, дооборудовать. В итоге он будет состоять на 20% из российской сборки», - сообщил журналистам на ВЭФ директор компании Денис ДЕНИСЕНКО.
По его оценке, компания сможет экономить на стоимости установки до 15%.
Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», на площадке ВЭФ группа компаний «Сумотори» планирует подписать соглашением о расширении производства китайского автозавода First Automobile Works (FAW).
Планируется, что в следующем году совместное предприятие «Сумотори» и FAW начнет в Артемовском городском округе сборку грузовых автомобилей с пометкой в ПТС «Сделано в Приморье».
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Путин дал понять, что Япония не получит один из Курильских островов в обмен на инвестиции
- Путин доволен, что его дочери занимаются общественно полезной деятельностью
- Суперпоезд из китайского Хуньчуня до приморского Зарубино сможет развивать скорость до 875 км/ч
- Китай мечтает о железной дороге через Чукотку в США
- На острове Русский планируется построить Центр ядерной медицины
- В Приморье будут строить гигантские танкеры по корейским технологиям
- Путин призвал не провоцировать Северную Корею, привел в пример отношения с Японией
- Путин дал добро на Азиатское энергокольцо
- Китай просит упростить таможенные процедуры в рамках международных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2"
Новости раздела
- Пункты пропуска в рамках Свободного порта Владивосток с 1 октября перейдут на круглосуточный режим работы
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- "М.Видео" хочет провести во Владивостоке массовое селфи для Книги рекордов России
- Путин дал понять, что Япония не получит один из Курильских островов в обмен на инвестиции
- Путин доволен, что его дочери занимаются общественно полезной деятельностью
- Гонщица из Приморья уделала сильнейших дрифтеров Запада и Украины
- Суперпоезд из китайского Хуньчуня до приморского Зарубино сможет развивать скорость до 875 км/ч
- Путин улетел из Владивостока в Китай
- Китай мечтает о железной дороге через Чукотку в США
- На острове Русский планируется построить Центр ядерной медицины
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным
Is your trading strategy a failure? Learn how to trade effectively and be successful in each trade you take. Learn the best technique in trading, google Superior Trading System.