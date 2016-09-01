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В Приморье может появиться новый автозавод

01 Сентября 2016, 16:06 | Владивосток

Производство будет развернуто в поселке Трудовом в 2017 году

ООО «Хенде Ком Авто» (дилер коммерческих автомобилей Hyundai) в 2017 году создаст в Приморском крае досборочную площадку спецверсий грузовиков. Производство будет развернуто в поселке Трудовом в 2017 году в рамках режима Свободный порт Владивосток (СПВ). Инвестиции составят около $97 млн.

На базе шасси Hyundai коммерческие малотоннажные автомобили планируется дооборудовать установками российского производства (рефрежираторные, крановые).

«Раньше мы торговали готовыми машинами, которые приходили из Южной Кореи. Сейчас в связи с курсом доллара надо удешевляться. Будем получать полуфабрикат, дооборудовать. В итоге он будет состоять на 20% из российской сборки», - сообщил журналистам на ВЭФ директор компании Денис ДЕНИСЕНКО.

По его оценке, компания сможет экономить на стоимости установки до 15%.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», на площадке ВЭФ группа компаний «Сумотори» планирует подписать соглашением о расширении производства китайского автозавода First Automobile Works (FAW).

Планируется, что в следующем году совместное предприятие «Сумотори» и FAW начнет в Артемовском городском округе сборку грузовых автомобилей с пометкой в ПТС «Сделано в Приморье».

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: hyundai  автозавод  "сумотори" 



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Комментарии

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  • Псевдоним17:37, 01.09.2016#

    Это у этих тормрза отказывают?

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