Старший Дарькин построит в Приморье новую бункеровочную базу

Объем инвестиций оценивается в 3,5 млрд рублей

ООО «Открытая база бункеровки рыболовного флота» планирует построить в заливе Находка морскую бункеровочную базу стоимостью 3,5 млрд рублей. Соответствующее соглашение на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали генеральный директор ООО Павел ПОПОВ и генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) Денис ТИХОНОВ.

Объект мощностью 1,2 млн тонн судового топлива в год планируется построить за три года. В рамках инфраструктурного сопровождения предусмотрено строительство железнодорожных путей и причальных стенок для судов.

База расположится на северной стороне бухты - на мысе Астафьева.

«Техническое обоснование проекта готово, ждем положительного решения госэкспертизы», - пояснил Павел Попов.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», совладельцами ООО «Открытая база бункеровки рыболовного флота» являются старший брат экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА Олег ДАРЬКИН и гендиректор ООО Павел Попов. Ранее проект учреждало ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток