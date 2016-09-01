Путин может надеть коньки во Владивостоке

Если это позволит плотный график Восточного экономического форума

Находящийся во Владивостоке с рабочим визитом президент России Владимир ПУТИН с небольшой долей вероятности может посетить уникальный хоккейный гала-матч, который пройдет на «Фетисов Арене» в пятницу, 2 сентября. Глава государства до сих пор сам выходит на лед, но в этот раз скорее всего ограничится просмотром матча, и не обязательно со стартового свистка.

Напомним, что в ноябре 2014 года президент России, находясь в Приморье с рабочей поездкой, нашел время, чтобы посетить игру «Адмирала» с казанским «Ак Барсом».

Что касается анонсированного «Адмиралом» матча, то на лед выйдут известные политики, предприниматели, тренеры, участники ВЭФ, звезды хоккея и даже тренеры «Адмирала».

В 19.30 на лед выйдут такие прославленные хоккеисты, как глава профсоюза игроков КХЛ, олимпийский чемпион-92 Андрей КОВАЛЕНКО, двукратный чемпион России Александр ГУСЬКОВ, олимпийский чемпион-88 Илья БЯКИН, многократный чемпион СССР и обладатель Кубка Канады-81 Ирек ГИМАЕВ, экс-форвард «Флориды» Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ, трехкратный чемпион России Денис КАРЦЕВ, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей БАДЮКОВ, тренеры «Адмирала» Дэвид НЕМИРОВСКИ и олимпийский чемпион-94 Фредрик СТИЛЛМАН вместе с начальником команды и экс-капитаном «Авангарда» Игорем ЛАТЫШЕВЫМ.

Накануне ХК «Адмирал» проиграл в Хабаровске местному «Амуру» 1:3.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток