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Путин может надеть коньки во Владивостоке
Если это позволит плотный график Восточного экономического форума
Находящийся во Владивостоке с рабочим визитом президент России Владимир ПУТИН с небольшой долей вероятности может посетить уникальный хоккейный гала-матч, который пройдет на «Фетисов Арене» в пятницу, 2 сентября. Глава государства до сих пор сам выходит на лед, но в этот раз скорее всего ограничится просмотром матча, и не обязательно со стартового свистка.
Напомним, что в ноябре 2014 года президент России, находясь в Приморье с рабочей поездкой, нашел время, чтобы посетить игру «Адмирала» с казанским «Ак Барсом».
Что касается анонсированного «Адмиралом» матча, то на лед выйдут известные политики, предприниматели, тренеры, участники ВЭФ, звезды хоккея и даже тренеры «Адмирала».
В 19.30 на лед выйдут такие прославленные хоккеисты, как глава профсоюза игроков КХЛ, олимпийский чемпион-92 Андрей КОВАЛЕНКО, двукратный чемпион России Александр ГУСЬКОВ, олимпийский чемпион-88 Илья БЯКИН, многократный чемпион СССР и обладатель Кубка Канады-81 Ирек ГИМАЕВ, экс-форвард «Флориды» Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ, трехкратный чемпион России Денис КАРЦЕВ, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей БАДЮКОВ, тренеры «Адмирала» Дэвид НЕМИРОВСКИ и олимпийский чемпион-94 Фредрик СТИЛЛМАН вместе с начальником команды и экс-капитаном «Авангарда» Игорем ЛАТЫШЕВЫМ.
Накануне ХК «Адмирал» проиграл в Хабаровске местному «Амуру» 1:3.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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Комментарии
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alohaeran16:49, 01.09.2016#
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