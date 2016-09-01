Северная Корея проигнорирует ВЭФ

Официальная версия – «по техническим причинам»

Делегация КНДР не примет участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, который будет проходить на острове Русский 2-3 сентября. Северокорейцы уже официально уведомили оргкомитет ВЭФа и Минвостокразвития о том, что делегация не сможет приехать «по техническим причинам».

Делегацию КНДР на первом ВЭФ в 2015 году возглавлял министр внешних экономических связей Ли Рен Нам. Глава ведомства должен был возглавлять делегацию и на этот раз, однако незадолго до того в КНДР был назначен новый министр внешнеэкономических связей. Им стал бывший посол КНДР в России Ким Ен Дже.

При этом остается вероятность, что КНДР будет присутствовать на ВЭФе в минимальном количестве, ограничившись представителями дипломатического корпуса.

В то же время в форуме примет участие президент Южной Кореи Пак Кын Хе. 3 сентября запланирована ее встреча с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток