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Хабаровская компания хочет обанкротить Лермонтовский ГОК в Приморье
Одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли переживает непростые времена
Хабаровская компания «АМУР-ЭП» обратилась в Арбитражный суд Приморского края с иском о признании банкротом ООО «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат» (ЛГОК, один из двух российских производителей вольфрамового концентрата). Иск пока оставлен без движения, но вероятность введения процедуры наблюдения весьма высока.
«Лермонтовский ГОК» - один из двух российских производителей вольфрамового концентрата. Его прямой конкурент – «Приморский ГОК» - также родом из Приморья. Предприятия, связанные с добычей вольфрама, закрывшиеся или еще действующие, - градообразующие. Они несли или продолжают нести серьезную социальную нагрузку.
Производство на руднике Лермонтовского месторождения было остановлено в сентябре 2008 года. В июне 2009 года имущество предприятия за символическую плату было передано в аренду на 5 лет КГУП «Примтеплоэнерго», которое для восстановления производства создало филиал – «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат». В июне 2013 года было зарегистрировано ООО «Лермонтовский ГОК», единственным учредителем которого является КГУП «Примтеплоэнерго».
Администрация Приморского края для погашения задолженности по заработной плате выдала ГОКу кредит под гарантию губернатора, в результате чего предприятие восстановило добычу вольфрама и запустило в работу фабрику по его обогащению. В октябре прошлого года ЛГОК приостановил работу в связи с истощением ресурсной базы. Рабочих отправили в отпуска с сохранением части зарплат, уведомив о возможных сокращениях в будущем. В июне 2017 года, после получения первого транша субсидии из бюджета края, ГОК возобновил основное производство.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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