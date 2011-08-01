День ВМФ России прошел во Владивостоке

Депутаты Думы города Владивостока приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню военно-морского флота.

Праздничные мероприятия во Владивостоке начались с построения личного состава Тихоокеанского флота и возложения венков и цветов к Вечному огню мемориала «Боевая слава КТОФ» на Корабельной Набережной.

В церемонии принял участие председатель Думы города Владивостока Валерий Розов. Затем командующий войсками Восточного военного округа Константин Сиденко, начальник штаба ТОФ Сергей Авакянц, вице-губернатор Приморского края Александр Костенко, председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков, председатель Думы города Валерий Розов, а также другие почетные гости на катере командующего обошли строй кораблей, застывших в парадном строю на акватории Амурского залива.

Праздник продолжился на водной станции КТОФ, где свое боевое мастерство продемонстрировали военные моряки, обезвредив условных террористов и освободив заложников. Кроме того, зрители увидели театрализованное представление «Флоту быть!», показательные выступления корейских спортсменов, участвующих в чемпионате мира по тхэквондо, который проходит сейчас во Владивостоке, а также учащихся детско-юношеских спортивных школ, выступление флотского ансамбля песни и пляски.