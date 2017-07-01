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"Газпром" возобновил работу по суперпроекту во Владивостоке

01 Июля 2017, 10:54 | Владивосток

Проект «Владивосток СПГ» будет ориентирован в том числе на бункеровку

Глава ПАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявил, что компания реанимировала проект «Владивосток СПГ», который уже перешел в разряд рабочих.

Летом 2015 года г-н Миллер заявлял, что «Владивосток СПГ» не входит в список приоритетных проектов и не входит в список проектов, которые будут реализованы в ближайшее время». На тот момент проект предполагал строительство в районе Владивостока завода по производству СПГ с возможной мощностью до 15 млн тонн в год. Первую очередь на 5 млн тонн СПГ в год планировалось запустить в конце 2018 года - начале 2019 года, а спустя два года - еще одну очередь.

«Мы («Газпром») видим рост потребности на рынке АТР в газомоторном топливе. В первую очередь - это бункеровка судов. Мы видим очень большой спрос. И, самое главное, мы видим интерес со стороны иностранных компаний из этого региона, которые готовы участвовать в проекте с пониманием нацеленности на сегмент рынка в АТР на газомоторное топливо, в частности, на бункеровку. Единственное, наверное мы не будем говорить сразу о тех мощностях проектных, которые мы заявляли изначально по проекту «Владивосток СПГ». Я бы сейчас сказал, что это проект среднетоннажного производства. В самое последнее время проект перешел в разряд рабочих», - сказал Алексей Миллер по итогам собрания акционеров компании.

Зампред правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ ранее заявлял, что компания считает приоритетным расширение СПГ-завода по в рамках проекта «Сахалин-2», хотя не отказывается и от проекта «Владивосток СПГ».

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: "газпром"  Алексей МИЛЛЕР  бункеровка 






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