В день рождения Владивостока экскурсии в Дом бабочек будут бесплатными

Крылатых красавиц можно будет запросто взять на руку

Дом бабочек "Восторг" дарит жителям Владивостока в День города, 2 июля, бесплатные экскурсии. Новая выставка, которая недавно открылась во Владивостоке, дает уникальную возможность встретиться с живыми бабочками, погрузиться в мир крылатых красавиц.

«Наши бабочки не только будут радовать гостей изящным полётом, но могут позволить и более близкий контакт – их можно взять на руку. Посетителям мы также готовы рассказать о наших шестиногих питомцах. Начало экскурсий - каждый час», - говорит руководитель проекта Сергей ТЕРЕШИН.

Напомним, идею сделать во Владивостоке постоянную экспозицию, на которой бы экспонировались живые бабочки, предприниматель Сергей Терешин воплотил два года назад. К открытию уникального объекта энтомолог шел долгих 15 лет: изучал крылатых красавиц, формировал собственную коллекцию сухого материала, самостоятельно разводил определенные виды. В Доме бабочек «Восторг», который был открыт на ул. Русской летом 2014 года, от посетителей не было отбоя. Теперь Дом бабочек открыл свои двери в самом сердце Владивостока по адресу Океанский проспект 20а (между магазином «Изумруд» и зданием администрации г.Владивостока).

За пару недель, прошедших с момента технического открытия экспозиции, в Доме бабочек побывали семейные пары, школьники и студенты, воспитанники детских садов и гости приморской столицы. И все были в восторге от того, что в самом центре шумного города теперь есть уголок, где можно вживую пообщаться с прекрасными представителями приморской фауны.

Зал с живыми бабочками – это только первый этап проекта. Уже вскоре здесь появится класс для проведения лекций и мастер-классов. Еще одно помещение станет залом для демонстрации сухих коллекций. А в последующем на втором этаже Дома бабочек планируется создать эксклюзивную площадку, которая станет настоящим сюрпризом для жителей и гостей города.

Елена ПАВЛЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток