www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.6 р. 100 JPY: 57.32 р.
EUR: 73.82 р. 10 CNY: 93.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

В день рождения Владивостока экскурсии в Дом бабочек будут бесплатными

01 Июля 2016, 19:23 | Владивосток

Крылатых красавиц можно будет запросто взять на руку

Дом бабочек "Восторг" дарит жителям Владивостока в День города, 2 июля, бесплатные экскурсии. Новая выставка, которая недавно открылась во Владивостоке, дает уникальную возможность встретиться с живыми бабочками, погрузиться в мир крылатых красавиц.

«Наши бабочки не только будут радовать гостей изящным полётом, но могут позволить и более близкий контакт – их можно взять на руку. Посетителям мы также готовы рассказать о наших шестиногих питомцах. Начало экскурсий - каждый час», - говорит руководитель проекта Сергей ТЕРЕШИН.

Напомним, идею сделать во Владивостоке постоянную  экспозицию, на которой бы экспонировались живые бабочки, предприниматель Сергей Терешин воплотил два года назад. К открытию уникального объекта энтомолог шел долгих 15 лет: изучал крылатых красавиц, формировал собственную коллекцию сухого материала, самостоятельно разводил определенные виды. В Доме бабочек «Восторг», который был открыт на ул. Русской летом 2014 года, от посетителей не было отбоя. Теперь Дом бабочек открыл свои двери в самом сердце Владивостока по адресу Океанский проспект 20а (между магазином «Изумруд» и зданием администрации г.Владивостока).

За пару недель, прошедших с момента технического открытия экспозиции, в Доме бабочек побывали семейные пары, школьники и студенты, воспитанники детских садов и гости приморской столицы. И все были в восторге от того, что в самом центре шумного города теперь есть уголок, где можно вживую пообщаться с прекрасными представителями приморской фауны.

Зал с живыми бабочками – это только первый этап проекта. Уже вскоре здесь появится класс для проведения лекций и мастер-классов. Еще одно помещение станет залом для демонстрации сухих коллекций. А в последующем на втором этаже Дома бабочек планируется создать эксклюзивную площадку, которая станет настоящим сюрпризом для жителей и гостей города.

Елена ПАВЛЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Елена Ардальянова
Теги: проект  день города  бабочки 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru