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Во Владивостоке появится беспилотный автобус

01 Июня 2017, 23:32 | Владивосток

Он будет запущен в кампусе ДВФУ во время Восточного экономического форума

Первый на Дальнем Востоке беспилотный автобус будет запущен на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во время третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита АНИСИМОВ.

Разработкой беспилотного автобуса «Матрешка» занимается группа компаний «Волгабас».

«Матрешка» управляется компьютером с самообучаемым программным обеспечением, рассчитан на 8 пассажиров. При полном заряде батареи автобус может проехать 130 км с максимальной скоростью 30 км/ч. Озвучивалось, что стоимость опытного образца автобуса составляет 8,5 млн рублей.

В конце мая автобус проехал по Невскому проспекту Санкт-Петербурга в рамках парада ретротехники, но им управлял водитель. Тестирование беспилотных автобусов проходит на закрытой территории инновационного центра «Сколково».

Досье «Золотого Рога»: Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В работе ПМЭФ-2017 принимают участие около 12 тыс. участников. На 2 июня запланировано участие президента Владимира ПУТИНА в пленарном заседании форума, на котором также выступят премьер-министр Индии Нарендра МОДИ, федеральный канцлер Австрии Кристиан КЕРН и президент Молдавии Игорь ДОДОН. Кроме того, Владимир Путин примет участие в панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия-США» и проведет переговоры с федеральным канцлером Австрии и генеральным секретарем ООН Антонио ГУТЕРРЕШЕМ. Глава государства также встретится с руководителями крупнейших иностранных компаний, в ходе дискуссии с которыми будут обсуждаться инвестиционный климат и бизнес-потенциал России. Среди участников форума также топ-менеджеры «Роснефти», «Газпрома», «Российских железных дорог», «Объединенной судостроительной корпорации», «РусГидро», «РусАла», «Ростелекома», МТС, ВТБ, Внешэкономбанка, Сбербанка. Деловая программа форума охватывает более 100 мероприятий с участием 500 спикеров.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург

Автор: Олег Клименко
Теги: ПМЭФ  автобус  ДВФУ  технологии 



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