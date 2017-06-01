В Приморье построят крупнейший в стране рыбный хаб

Чиновники считают, что с помощью этого мегапроекта удастся вернуть рыбу в местные порты

Во Владивостоке будет создан агрологистический хаб с годовым оборотом продукции более 1 млн тонн продукции. Предложения по созданию хаба Министерство сельского хозяйства РФ и администрация Приморского края должны представить президиуму совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам до июля 2017 года. Ввод хаба запланирован на 2018-2019 годы.

Минсельхоз рассчитывает на строительство 6-7 агрологистических хабов по всей России в ближайшие два года. Дефицит соответствующих мощностей в стране ведомство оценивает в 2,5 млн тонн.

«По нашим оценкам, годовой оборот агрологистического хаба, который планируется построить во Владивостоке, составит более 1 млн тонн продукции. При этом львиная доля рыбной продукции вернется в российские порты, что позволит за счет развития переработки получить порядка $1 млрд добавленной стоимости», - сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр ТКАЧЕВ.

Министр напомнил, что в настоящее время на филировании российской рыбы в Китае Росиия теряет до $1 тыс. за тонну.

«Реализуя предлагаемый проект, мы планируем, как минимум, половину этого потока переваливать и перерабатывать на российской территории и осуществлять полноценную аукционную торговлю», - сказал глава Минсельхоза.

Напомним, что Приморье уже заплатило Московскому филиалу японского исследовательского института «Номура» (Nomura Research Institute, входит в Nomura Group) 28 млн рублей за разработку проекта собственного рыбохозяйственного кластера. Предполагалось включение кластера как ядра будущей территории опережающего развития (ТОР). В рамках проекта предполагалось организовать акционерное общество, где 10% имущественного взноса - из регионального бюджета, остальные деньги внесут частные инвесторы, в том числе с помощью кредитных средств.

Позже министерство РФ по развитию Дальнего Востока заключило соглашение с Федеральным агентством по рыболовству (ФАР) о создании на территории ДФО рыбоперерабатывающего кластера. Официальное согласие на присоединение к соглашению уже дали Хабаровский, Приморский и Камчатский края, Сахалинская область. Предполагается, что кластер будет состоять из четырех взаимосвязанных региональных дивизионов - Камчатского, Сахалинского, Курильского и Приморского.

Приморью в Дальневосточном рыбоперерабатывающем кластере отведена роль центра логистики и рыбопереработки.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог».

Фото РИА "Новости"