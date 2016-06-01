Бывший командующий Тихоокеанским флотом стал независимым директором компании Сергея Дарькина

82-летний адмирал Геннадий Хватов избран в совет директоров «Находкинской БАМР», контролируемой экс-губернатором Приморья

Бывший командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Геннадий ХВАТОВ избран в совет директоров ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, Находка). По данным Деловой газеты «Золотой Рог», 82-летний адмирал сменил в совете директоров бывшего директора ОАО «Славянский судоремонтный завод» по экономике и финансам Андрея БЕЛЕЦКОГО.

Остальные 6 мест в совете директоров сохранили за собой экс-губернатор Сергей ДАРЬКИН, его брат, гендиректор НБАМР Олег ДАРЬКИН, заместитель гендиректора НБАМР по общим вопросам, бывший вице-губернатор Приморья Андрей НОРИН, помощник гендиректора НБАМР по корпоративным вопросам, гендиректор ЗАО «Дальинвестгрупп» Савелий ПОНОМАРЕНКО, директор ООО «Акция-ДВ-Находка» Сергей ПЕРЕДРИЙ (еще один бывший вице-губернатор) и директор «Nakhodkaseafoods.r.o.» Валерий МАРЧЕНКО.

Досье «Золотого Рога»: Хватов Геннадий Александрович родился 3 мая 1934 года в г. Мышкино Ярославской области. Адмирал, командующий Тихоокеанским флотом с 27 декабря 1986 года по 11 марта 1993 года. В 2010 году удостоен звания «Почётный гражданин города Владивостока».

ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так на рынках Западной Европы и АТР. 15 добывающих судов компании зарегистрированы Комиссией европейских сообществ и имеют право экспорта продукции в страны Евросоюза. ЗАО «Дальинвестгрупп» (Москва) владеет 80,79% уставного капитала (81,78% обыкновенных акций) НБАМР.

Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток.