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Бывший командующий Тихоокеанским флотом стал независимым директором компании Сергея Дарькина

01 Июня 2016, 15:55 | Владивосток

82-летний адмирал Геннадий Хватов избран в совет директоров «Находкинской БАМР», контролируемой экс-губернатором Приморья

Бывший командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Геннадий ХВАТОВ избран в совет директоров ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, Находка). По данным Деловой газеты «Золотой Рог», 82-летний адмирал сменил в совете директоров бывшего директора ОАО «Славянский судоремонтный завод» по экономике и финансам Андрея БЕЛЕЦКОГО.

Остальные 6 мест в совете директоров сохранили за собой экс-губернатор Сергей ДАРЬКИН, его брат, гендиректор НБАМР Олег ДАРЬКИН, заместитель гендиректора НБАМР по общим вопросам, бывший вице-губернатор Приморья Андрей НОРИН, помощник гендиректора НБАМР по корпоративным вопросам, гендиректор ЗАО «Дальинвестгрупп» Савелий ПОНОМАРЕНКО, директор ООО «Акция-ДВ-Находка» Сергей ПЕРЕДРИЙ (еще один бывший вице-губернатор) и директор «Nakhodkaseafoods.r.o.» Валерий МАРЧЕНКО.

Досье «Золотого Рога»: Хватов Геннадий Александрович родился 3 мая 1934 года в г. Мышкино Ярославской области. Адмирал, командующий Тихоокеанским флотом с 27 декабря 1986 года по 11 марта 1993 года. В 2010 году удостоен звания «Почётный гражданин города Владивостока».

ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так на рынках Западной Европы и АТР. 15 добывающих судов компании зарегистрированы Комиссией европейских сообществ и имеют право экспорта продукции в страны Евросоюза. ЗАО «Дальинвестгрупп» (Москва) владеет 80,79% уставного капитала (81,78% обыкновенных акций) НБАМР.

Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: НБАМР  ТОФ  Сергей Дарькин 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ17:22, 01.06.2016#

    Видать, когда правил командующий на флоте был, вместе военные корабли "загоняли " за границу.

  • Дубль один17:27, 01.06.2016#

    Все верно. Хватов должен доразрушить НБАМР.

  • ВВП17:30, 01.06.2016#

    Так вот кто наш флот продал на гвозди империалистам!!!

  • чурка20:09, 01.06.2016#

    вор!!!! продал в свое время "МИНСК" И "НОВОРОССИЙСК". если кто помнит еще такие военные корабли

  • алекс 20:30, 01.06.2016#

    Г-н Хватов Г. когда-то был хорошим, достойным уважения морским офицером, но в 90-е годы, когда он был уже Командующем ТОФ, он, к сожалению, как и многие морские начальники того времени, превратился в рвача: это и распродажа боевого и вспомогательного флота и незаконное приобретение квартир за счёт флота своему семейству и пр. грехи. Ведь с должности Ком. Флота он ушёл не по своей воле и те офицеры, что служили в те годы помнят его "подвиги". При этом он " удостоен " звания " Почётный житель города Владивостока" в 2010г. Видимо те, кто "удостаивает" таких "полководцев", разбазаривших флот по китайским свалкам, такие же "заслуженные", только в других сферах.

  • 11123:06, 01.06.2016#

    Дебилы, вы хоть посмотрите в сети - как, когда и кем были проданы эти корабли! Командующий ТОФ, не имеет полномочий для продажи. Решение принимал - Президент РФ и Министр Обороны. Хватова, как раз и убрали за то, что он был категорически против продажи боевых кораблей ТОФ. Мозги включайте, прежде чем писать и информацию собирайте, олени тупые!!

  • Гость22:30, 02.06.2016#

    Зачем он туда во всё это полез?

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