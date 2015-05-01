Во Владивостоке планируется создать два инфраструктурных центра для поставок рыбы в центр России

Участники рынка опасаются, что намерения Росрыболовства опять далеки от реальности

Росрыболовство планирует создать на Дальнем Востоке шесть инфраструктурных центров, а также ряд хабов в центральной части страны для того, чтобы решить проблемы доставки дальневосточной рыбы, заявил в четверг замминистра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ.

"Проблема логистики рыбы с Дальнего Востока существует, один из основных путей ее решения - создание инфраструктурных центров на Дальнем Востоке, где рыба переваливается и хранится, и крупных хабов в центральной части России", - сказал глава ведомства на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в Москве.

По словам Шестакова, по два инфраструктурных центра планируется создать на Сахалине и во Владивостоке, по одному - в Петропавловске-Камчатском и Находке. Часть центров будут узловыми, часть - накопительными.

Касаясь проблем рыбных портов, Илья Шестаков заявил, что необходимо восстановить, как минимум, их специализацию. "Если мы уйдем от этой специализации, то в ближайшей перспективе, через 5-10 лет, не сможем выгружать рыбу на российский берег. Мы видим, что сейчас собственники портовых мощностей не заинтересованы ни в модернизации, ни в инвестировании в инфраструктуру. Понятно, переваливать уголь или металлолом выгоднее, причем на экспорт, получая возмещение в виде НДС", - считает глава Росрыболовства.

По данным Росрыболовства, в настоящее время доля рыбы в грузообороте рыбных портов составляет не более 5%.

Как ранее сообщала газета "Золотой Рог", власти края и полпред Юрий ТРУТНЕВ придерживаются иного мнения и поддерживают рыбные порты Приморья. В частности, они единодушны в оценке деятельности ФГУП "Нацрыбресурс": деятельность этого госучреждения не только мешает работать тем, кто действительно готов развивать отрасль, но просто вредит.

Заместитель руководителя федерального управления Александр КИНЕВ отметил, что деятельность "Нацрыбресурса" вызывает серьезные вопросы у антимонопольной службы.

"В целом помимо причальных стенок и других портовых сооружений, которые неясным образом используются ФГУПом мы предъявили к предприятию претензии о том, что оно, будучи уполномоченным Росрыболовством, не очень прозрачно проводит конкурсные процедуры, в том числе на распределение долей квот, а также в территориальных водах зарубежных государств. Есть и ряд других претензий", – обозначил Александр Кинёв.

Несколько дел против "Нацрыбресурса" уже возбуждены и расследуются антимонопольщиками, одно из дел связано с Приморским краем.

"Сегодня приморский УФАС рассматривает дело в отношении “Нацрыбресурса” о проведении конкурса на заключение агентского договора. Речь об управлении гидротехническими сооружениями на территории Приморского и Камчатского краев, Сахалинской и Магаданской областей", – сообщил глава Приморского управления ФАС России Сергей ВЯЛЫХ.

С соответствующим заявлением в антимонопольную службу края обратились приморские портовики в конце ноября 2014 года. УФАС края проанализировало документацию и возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства по статье 17, касающейся нарушения процедуры проведения торгов.

"Мы увидели нарушение том, что победитель торгов, а им оказалась фирма из Большого Камня, не отвечала выдвинутым требованиям. А вторую фирму не удалось найти по указанным адресам. Возникает подозрение, что она была участником для вида. Также анализ содержания показал, что кроме агентского договора фирме еще переданы полномочия, связанные с владением и пользованием гидротехнических сооружений. Сейчас мы это дело рассматриваем. На 14 мая намечено очередное заседание, вероятно, уже вынесем решение", - сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы России по Приморскому краю.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток