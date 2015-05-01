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Стройка ДВФУ обойдется государству на 1,1 млрд рублей дороже
Crocus Group братьев Агаларовых добирает потраченное во Владивостоке
Арбитражный суд Москвы в четверг взыскал 1,1 млрд рублей в пользу компании ЗАО "Крокус Интернешнл" (входит в девелоперский холдинг Crocus Group братьев АГАЛАРОВЫХ) за строительство объектов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском во Владивостоке.
Расплачиваться по старым обязательствам должна уже не существующая Дальневосточная дирекция министерства регионального развития РФ, а в случае недостаточности средств - Минфин РФ.
На решения суда в течение месяца могут быть поданы апелляции.
Как уже сообщала деловая газета "Золотой Рог", претензии возникли из-за расхождений в оценке стоимости построенных Crocus Group по заказу федеральных властей объектов ДВФУ во Владивостоке: набережной, причала, искусственного озера и водопада, здания физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью более 5 тыс. квадратных метров.
"Крокус Интернешнл" заявил, что заказчик расплатился с ним не полностью.
Иск поступил в суд еще в апреле 2014 года, но в августе производство по делу было приостановлено для проведения судебной строительно-технической экспертизы, которая должна была определить стоимость выполненных девелопером работ.
Ранее Дальневосточная дирекция министерства регионального развития РФ взыскала с ЗАО "Крокус Интернэшнл" 254 тыс. рублей пени за ненадлежащее исполнение условий контракта.
Дальневосточная дирекция Минрегионразвития и "Крокус Интернешнл" 29 февраля 2012 года заключили госконтракт на выполнение работ по проекту "Строительство Дальневосточного федерального университета" в части возведения комплекса сооружений для постоянного проживания административного и обслуживающего персонала университета.
Компания Crocus Group работает в сфере недвижимости и девелопмента, подконтрольна бизнесменам Арасу и Эмину Агаларовым.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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