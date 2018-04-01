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"Аэрофлот" "пошутил" над пассажирами рейса из Владивостока в Москву

01 Апреля 2018, 11:10 | Владивосток

Рейс 1 апреля вначале несколько раз откладывали, затем перенесли на сутки

Пассажиры рейса «SU-1701» авиакомпании «Аэрофлот» из Владивостока в Москву не смогут появиться в первопрестольной, как минимум, сутки. Как сообщил Деловой газете «Золотой Рог» один из раздосадованных пассажиров рейса, «если это первоапрельская шутка, то не очень смешная. Вначале рейс откладывали несколько раз на час «в связи с плохими метеоусловиями» (!), затем объявили о переносе вылета ровно на сутки «в связи с техническими проблемами».

По словам очевидца, задержавшиеся пассажиры в настоящее время оккупировали оба открытых окошка с представителями «Аэрофлота» в аэропорту вылета. «Люди накалены до предела», - отметил собеседник «Золотого Рога».

Рейс «SU-1701» должен был вылететь 1 апреля в 8.25 по владивостокскому времени.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото http://travel-experience.ru

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Теги: рейс  аэрофлот  задержка 



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