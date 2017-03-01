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Победа "Адмирала" привела к переносу шоу "Ледниковый период"
4 марта в «Фетисов Арене» скрестят клюшки «Адмирал» и «Авангард»
Выступление звезд шоу «Ледниковый период» Ильи АВЕРБУХА, первоначально запланированное во Владивостоке на 4 марта, переносится на 18 марта. Карты прославленному фигуристу спутали хоккеисты - после двух побед подряд «Адмирала» над омским «Авангардом» счет в серии стал ничейным 2:2 и команды еще раз выйдут на лет «Фетисов Арены» именно 4 марта.
В январе 2017 года был дан старт новому гастрольному туру «Ледниковый период», который за три месяца охватит 40 городов России и зарубежья. Илья Авербух придумал для поклонников фигурного катания новую оригинальную постановку с потрясающей музыкой и яркими костюмами.
18 марта на лед «Фетисов Арены» выйдут уже полюбившиеся приморскому зрителю чемпионы: Алексей ЯГУДИН, Татьяна НАВКА, Максим МАРИНИН, Мария ПЕТРОВА и многие другие. В паре с Алексеем ТИХНОНОВЫМ выступит заслуженная артистка России, двукратный лауреат премии «Ника», актриса театра и кино Дарья МОРОЗ.
Билеты, купленные на 4 марта, действительны 18 марта. Менять не нужно.
Тем, у кого уже есть планы на 18 марта, билеты можно вернуть в кассах, где они были приобретены, до 5 марта 2017 года.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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