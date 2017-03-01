www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.96 р. 100 JPY: 51.56 р.
EUR: 61.39 р. 10 CNY: 84.39 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Творческий город
Распечатать

Победа "Адмирала" привела к переносу шоу "Ледниковый период"

01 Марта 2017, 14:15 | Владивосток

 

4 марта в «Фетисов Арене» скрестят клюшки «Адмирал» и «Авангард»

Выступление звезд шоу «Ледниковый период» Ильи АВЕРБУХА, первоначально запланированное во Владивостоке на 4 марта, переносится на 18 марта. Карты прославленному фигуристу спутали хоккеисты - после двух побед подряд «Адмирала» над омским «Авангардом» счет в серии стал ничейным 2:2 и команды еще раз выйдут на лет «Фетисов Арены» именно 4 марта.

В январе 2017 года был дан старт новому гастрольному туру «Ледниковый период», который за три месяца охватит 40 городов России и зарубежья. Илья Авербух придумал для поклонников фигурного катания новую оригинальную постановку с потрясающей музыкой и яркими костюмами.

18 марта на лед «Фетисов Арены» выйдут уже полюбившиеся приморскому зрителю чемпионы: Алексей ЯГУДИН, Татьяна НАВКА, Максим МАРИНИН, Мария ПЕТРОВА и многие другие. В паре с Алексеем ТИХНОНОВЫМ выступит заслуженная артистка России, двукратный лауреат премии «Ника», актриса театра и кино Дарья МОРОЗ.

Билеты, купленные на 4 марта, действительны 18 марта. Менять не нужно.

Тем, у кого уже есть планы на 18 марта, билеты можно вернуть в кассах, где они были приобретены, до 5 марта 2017 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: "Адмирал"  илья авербух  "Фетисов Арена"  хоккей 






Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru