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Гендиректор одного из крупнейших портов Приморья пошел на новый срок

01 Марта 2017, 08:24 | Владивосток

Собственники ВМТП продлил полномочия управленца сразу на три года

Наблюдательный совет ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в контролируемую группой «Сумма» Транспортную группу FESCO) продлил полномочия гендиректора Заирбека ЮСУПОВА еще на три года – с 1 марта по 25 февраля 2020 года включительно.

Заирбек Юсупов был назначен гендиректором ВМТП в марте 2016 года, до этого возглавлял контролируемое «Суммой» ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК). Предшественником г-на Юсупова в ВМТП был Константин СОКОЛОВ, параллельно возглавлявший FESCO.

Досье «Золотого Рога»: ПАО «Владивостокский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. Ежегодная пропускная способность порта достигает 3,9 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тыс. TEU контейнерных грузов. В настоящее время 65,8275% акций ПАО «ВМТП» принадлежат ООО «М-Порт» (Москва), которое в свою очередь контролируется ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания группы FESCO). Еще 28,458% принадлежат ООО «Национальная контейнерная компания» (Москва).

Заирбек Юсупов родился в 1969 году. В 1991-м окончил Дагестанский сельскохозяйственный институт, в 2004 году - Московскую академию экономики и права. C 2004 по 2009 годы занимал должность начальника нефтеперекачивающей станции «Самар» ОАО «Черномортранснефть», работал в системе Центробанка России. Затем перебрался в Якутию, где задержался почти на семь лет (ЯТЭК Заирбек Камильевич возглавлял с февраля 2012 года по декабрь 2015 года).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: fesco  контракт  группа "сумма"  порт  гендиректор 



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