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Путин запретил рекламировать услуги по написанию диссертаций и других научных работ
О наказании пока ни слова
Президент Владимир ПУТИН подписал закон, вводящий запрет на рекламу услуг написания диссертаций и других научных работ. В настоящее время переполнен всевозможными коммерческими предложениями в написании таких трудов. «Сайт бесплатно разошлет ваш заказ экспертам. А эксперты предложат цены. Это удобнее, чем искать кого-то в Интернете. Гарантия на все оказанные услуги. Если эксперт не справится - мы вернем 100% суммы», - говорится в типичном объявлении.
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, запрещает рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся.
«Федеральный закон направлен на повышение качества подготовки обучающихся по основным образовательным программам и сокращение распространения услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ и иных работ, связанных с аттестацией в сфере образования и науки», - сообщается в справке к документу на сайте Кремля.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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