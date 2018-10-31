Средний размер ипотечного кредита вырос до 2,19 миллионов рублей

В Приморье рост незначительный

Средний размер ипотечного кредита в РФ в третьем квартале вырос на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,19 млн рублей.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), самая значительная динамика роста среднего размера ипотечного кредита (среди 40 регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в РФ) зафиксирована в Волгоградской области (+25%) и Хабаровском крае (+21,2%).

В свою очередь, меньше всего средний размер ипотечного кредита увеличился в Свердловской области (+1,9%), Санкт-Петербурге (+2,4%) и Приморском крае (+3,6%). В Москве показатель вырос на 8,6%.

Самое большое значение среднего размера ипотечного кредита (среди 40 регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в РФ) зафиксировано в Москве (4,63 млн рублей), Московской области (3,36 млн рублей), Ямало-Ненецком АО (2,81 млн рублей), Санкт-Петербурге (2,73 млн рублей) и Калужской области (2,47 млн рублей).

«Ипотечное кредитование растет как по количеству и суммам выдаваемых кредитов на покупку жилья, так и по их среднему размеру. При этом, по нашему мнению, одной из причин роста среднего размера ипотечного кредита в первые девять месяцев 2018 года является снижение банками сумм первоначального взноса по ипотеке. Иными словами, уменьшение размера первоначального взноса привело к росту тела выдаваемых ипотечных кредитов», - пояснил ген директор НБКИ Александр ВИКУЛИН.

Национальное бюро кредитных историй - крупнейшее российское бюро кредитных историй. Головной офис бюро расположен в Москве.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток