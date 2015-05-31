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"ВКонтакте" заплатит по 100 долларов внимательным пользователям

31 Мая 2015, 19:05 | В России

«ВКонтакте» запускает программу вознаграждений за поиск уязвимостей внутри соцсети. Как сообщает газета «Золотой Рог», об этом сообщил руководитель отдела разработки компании Андрей Рогозов на своей странице.

Пользователи смогут пожаловаться на баги через сервисы компании vk.com, login.vk.com, vkmessenger.com, vk.cc и другие, а также используя официальные мобильные приложения (Android, iPhone/iPad, WinPhone).

Минимальная награда за найденную брешь составляет 100 долларов, сумма варьируется в зависимости от серьезности обнаруженного недостатка.

В последнее время такой помощью пользователей пользуются многие разработчики. Напомним, в апреле этого года программист из Казани Камиль Хисматуллин нашел уязвимость на YouTube, которая позволяет удалить все ролики с видеохостинга. За обнаруженный баг он получил от Google пять тысяч долларов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: мобильное приложение  соцсеть  зарабатывать  разработчик  баг  вконтакте  пользователь  программист  сервис 



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