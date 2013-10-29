Медведев дал право Минобороны призывать резервистов на ежемесячные тренировочные занятия

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ внес изменения в Положение о проведении военных сборов, позволяющие призывать резервистов на ежемесячные тренировочные занятия. Соответствующее постановление размещено сегодня на официальном сайте правительства.

Документ разработан Минобороны и направлен на совершенствование обучения граждан, пребывающих в запасе и заключивших контракт на добровольное пребывание в резерве.

"В настоящее время нормативно-правовые акты не позволяют привлекать резервистов для участия в тренировочных занятиях по планам боевой тренировки соединений (воинских частей) в целях их подготовки к практическим действиям в составе подразделений на штатных воинских должностях, на которые резервисты предназначены для прохождения военной службы в военное время. Изменения, утверждаемые постановлением, позволят призывать резервистов на ежемесячные тренировочные занятия для поддержания на необходимом уровне их индивидуальных навыков", - поясняет Кабмин.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.