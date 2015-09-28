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"Трансаэро" с 25 октября перебазируется в московский аэропорт Внуково
Вторая авиакомпания России оптимизирует издержки
Авиакомпания «Трансаэро», находящаяся в процессе перехода под контроль «Аэрофлота», с 25 октября переводит все свои рейсы из московского аэропорта «Домодедово» во «Внуково». Отметим, что ранее во «Внуково» летала авиакомпания «Владивосток авиа», в настоящее время находящаяся в процессе банкротства.
В настоящее время «Трансаэро» выполняет ежедневный регулярный рейс Владивосток-Москва («Домодедово»)-Владивосток. У «Аэрофлота» на этом направлении два ежедневных рейса через аэропорт «Шереметьево».
В прошлый зимний сезон компания «Трансаэро» выполняла рейсы по 59 направлениям из «Внуково» и по 58 – из «Домодедово», в текущий летний сезон (начался в апреле) летает по 86 направлениям из «Внуково» и по 78 направлениям из «Домодедово».
Председатель совета директоров «Внуково» Виталий ВАНЦЕВ ранее сообщал, что нынешняя инфраструктура "Внуково" позволяет аэропорту вырасти до обслуживания 30 млн пассажиров в год.
«Трансаэро» - вторая по пассажиропотоку авиакомпания в РФ. В начале сентября правительство РФ решило спасти оказавшуюся в предбанкротном состоянии авиакомпанию путем передачи контроля над ней "Аэрофлоту". Совет директоров "Аэрофлота" 3 сентября принял решение о покупке 75% плюс 1 акции "Трансаэро" за 1 рубль. Сделка будет закрыта "Аэрофлотом" ближайшее время.
Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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Всё для удобства населения. Раньше летал Трансаэро через Домодедово, стыковочный рейс ждал совсем недолго. теперь придётся из Шереметьев сломя голову нестись