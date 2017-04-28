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Российско-японского инвестиционный фонд начнет работу в третьем квартале

28 Апреля 2017, 19:07 | В России

Первые сделки будут озвучены на Петербургском международном экономическом форуме

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Japan Bank for International Cooperation (JBIC) согласовали все существенные условия создания и функционирования Российско-японского инвестиционного фонда, в рамках которого стороны ведут совместный поиск и реализацию привлекательных инвестиционных проектов в области российско-японского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщил РФПИ.

Соответствующие договоренности были закреплены в четверг на полях встречи президента РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Японии Синдзо АБЭ в ходе официального визита японской правительственной делегации в Россию.

Меморандум о создании Российско-японского инвестиционного фонда был заключен между РФПИ и JBIC в декабре 2016 года в ходе официального визита президента России в Японию. Среди приоритетных областей для инвестиционного сотрудничества стороны выделили, в частности, следующие направления: здравоохранение, создание умных городов и экологически чистые технологии, энергетику, применение передовых технологий, развитие промышленности и наращивание экспортной базы Дальнего Востока РФ.

«JBIC только недавно получил право инвестировать в equity, а до этого всегда выдавал кредиты, поэтому процесс создания совместного фонда занял чуть больше, чем мы ожидали», - пояснил глава РФПИ Кирилл ДМИТРИЕВ.

Активная фаза работы фонда, по его словам, начнется в третьем квартале, кроме того, о ряде сделок может быть объявлено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в начале июня.

JBIC принимал участие в финансировании строительства газопровода «Голубой поток» и проекта «Сахалин-2».

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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