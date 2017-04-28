Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Российско-японского инвестиционный фонд начнет работу в третьем квартале
Первые сделки будут озвучены на Петербургском международном экономическом форуме
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Japan Bank for International Cooperation (JBIC) согласовали все существенные условия создания и функционирования Российско-японского инвестиционного фонда, в рамках которого стороны ведут совместный поиск и реализацию привлекательных инвестиционных проектов в области российско-японского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщил РФПИ.
Соответствующие договоренности были закреплены в четверг на полях встречи президента РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Японии Синдзо АБЭ в ходе официального визита японской правительственной делегации в Россию.
Меморандум о создании Российско-японского инвестиционного фонда был заключен между РФПИ и JBIC в декабре 2016 года в ходе официального визита президента России в Японию. Среди приоритетных областей для инвестиционного сотрудничества стороны выделили, в частности, следующие направления: здравоохранение, создание умных городов и экологически чистые технологии, энергетику, применение передовых технологий, развитие промышленности и наращивание экспортной базы Дальнего Востока РФ.
«JBIC только недавно получил право инвестировать в equity, а до этого всегда выдавал кредиты, поэтому процесс создания совместного фонда занял чуть больше, чем мы ожидали», - пояснил глава РФПИ Кирилл ДМИТРИЕВ.
Активная фаза работы фонда, по его словам, начнется в третьем квартале, кроме того, о ряде сделок может быть объявлено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в начале июня.
JBIC принимал участие в финансировании строительства газопровода «Голубой поток» и проекта «Сахалин-2».
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Российско-японского инвестиционный фонд начнет работу в третьем квартале
- Медведев обогнал Путина по доходам
- Таможня запускает Центры электронного декларирования для таможенных деклараций
- Мобильники Samsung уделали Apple в России
- Путин посоветовал руководителям компаний с госучастием быть скромнее по части премий и доходов
- Путин пообещал индексировать пенсии с 1 февраля
- Путин: В России нет госпрограммы допинга
- Путин заявил, что не удивлен мощью армии США
- Путин не знает, во что выльется арест Улюкаева
- Медведев поручил бизнесу погашать долги по зарплате вперед налогов
Новости раздела
- Российско-японского инвестиционный фонд начнет работу в третьем квартале
- Медведев обогнал Путина по доходам
- Таможня запускает Центры электронного декларирования для таможенных деклараций
- Мобильники Samsung уделали Apple в России
- Путин посоветовал руководителям компаний с госучастием быть скромнее по части премий и доходов
- Путин пообещал индексировать пенсии с 1 февраля
- Путин: В России нет госпрограммы допинга
- Путин заявил, что не удивлен мощью армии США
- Путин не знает, во что выльется арест Улюкаева
- "МегаФон" покупает Mail.ru
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Погода в Приморье ухудшится
- Рыбаки написали открытое письмо начальнику Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю
- Приморцы оказались в шоке от стоимости установки приборов ЭРА-ГЛОНАСС
- Во Владивостоке девушка на "Мерседесе" протаранила 11 машин
- Военные заявляют, что переброска боевой техники в Приморье не связана с ситуацией вокруг Северной Кореи
- Рубль опустят аккуратно
- Во Владивостоке проходят рейды по незаконно сданным в аренду квартирам
- Как подлечиться за границей и не получить уголовное наказание
- Уроженец Владивостока получил в США 27 лет лишения свободы
- Губернатор Миклушевский: "У меня есть вопросы к работе администрации Владивостока"