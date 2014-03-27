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Шереметьево cняло запрет на провоз жидкостей в ручной клади, Владивосток не торопится
Московский аэропорт "Шереметьево" с сегодняшнего дня снял запрет на провоз в ручной клади всех жидкостей. Аэропорт Владивостока запрет пока не снимал.
"Уважаемые пассажиры! С сегодняшнего дня аэропорт Шереметьево снимает запрет на провоз жидкостей, вызванный директивой Росавиации от 08.01.2014 года", - говорится в сообщении московского аэропорта. В то же время продолжает сохраняться запрет на провоз жидкостей в ручной клади в емкостях объемом более 100 мл.
Отметим, что в настоящее время в аэропорт Шереметьево выполняет рейсы с Дальнего Востока "Аэрофлот".
Полный запрет на провоз любых жидкостей в ручной клади авиапассажиров был введен Министерством транспорта РФ в российских аэропортах с 10 января 2014 года. В соответствии с утвержденными правилами, при прохождении предполетного досмотра в аэропортах России пассажирам не разрешалось иметь в ручной клади любые емкости с жидкостями, за исключением лекарств и специального диетического и детского питания. Исключение составляли также товары, приобретенные в контролируемой зоне, в том числе в магазинах Duty Free.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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