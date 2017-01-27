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Таможня запускает Центры электронного декларирования для таможенных деклараций
Нововведения делаются, в том числе, для снижения коррупционных рисков
Федеральная таможенная служба (ФТС) планирует в ближайшее время создать на территории страны Центры электронного декларирования для работы с таможенными декларациями, сообщил журналистам на брифинге во Владивостоке замглавы ФТС Руслан ДАВЫДОВ.
«Мы (ФТС) планируем перевести в ближайшем будущем работу с декларациями в центры электронного декларирования, то есть это будут фактически обособленные офисы, в которых не будет взаимодействия с участниками ВЭД (внешнеэкономической деятельности). А контроль товаров и взаимодействие с участниками ВЭД будет осуществляться на постах фактического контроля, где есть товар, где есть необходимость осмотра и получения каких-либо дополнительных документов», - сказал таможенник.
Он уточнил, что нововведения делаются для ускорения оформления грузов, а также для снижения коррупционных рисков.
По словам Руслана Давыдова, в ближайшее время ФТС планирует внедрить автоматическую регистрацию деклараций на товары и автоматический выпуск без участия таможенников.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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