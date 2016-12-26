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Мобильники Samsung уделали Apple в России
Третьим идет китайский Huawei
Южнокорейская компания Samsung Electronics сохраняет лидерство на российском рынке мобильных телефонов, сообщила международная маркетинговая компания GfK Group.
С ноября прошлого года по ноябрь 2016 Samsung Electronics контролирует самую большую долю российского рынка мобильных аппаратов - 20,1%. По экспертным данным, южнокорейской компании удалось сохранить лидерство, несмотря на сокращение доли из-за отзыва с смартфонов Galaxy Note 7, которые могут самопроизвольно возгораться.
Второе место на российском рынке заняла компания Apple с долей в 12,4%, третье заняла китайская Huawei с 8,6%, далее следует Lenovo, чья доля за последний год сократилась с 13,7% до 7,4%.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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