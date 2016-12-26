Мобильники Samsung уделали Apple в России

Третьим идет китайский Huawei

Южнокорейская компания Samsung Electronics сохраняет лидерство на российском рынке мобильных телефонов, сообщила международная маркетинговая компания GfK Group.

С ноября прошлого года по ноябрь 2016 Samsung Electronics контролирует самую большую долю российского рынка мобильных аппаратов - 20,1%. По экспертным данным, южнокорейской компании удалось сохранить лидерство, несмотря на сокращение доли из-за отзыва с смартфонов Galaxy Note 7, которые могут самопроизвольно возгораться.

Второе место на российском рынке заняла компания Apple с долей в 12,4%, третье заняла китайская Huawei с 8,6%, далее следует Lenovo, чья доля за последний год сократилась с 13,7% до 7,4%.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток