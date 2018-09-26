"Ростелеком" сменил имидж

Оператор отказался от сине-оранжевого «уха», бренд стал более современным

«Ростелеком» провел ребрендинг– на смену сине-оранжевому «уху» (фото внизу) пришла сложенная лента в разных цветовых гаммах. Базовый логотип сочетает в себе ярко-фиолетовый и оранжевый. Новый визуальный стиль разработан в партнерстве с агентствами Bootleg и Saffron Brand Consultants.Ребрендинг обошелся оператору в 35 млн рублей. При этом большое количество рекламных материалов и обновленный сайт rt.ru были полностью разработаны внутри компании.

Предыдущий логотип «Ростелекома» был презентован семь лет назад, после того как оператор объединил десятки различных брендов холдинга «Связьинвест». Тогда разработка концепции нового бренда обошлась компании в 12 млн рублей.

«Ухо» все-таки однозначно ассоциировалось с телефоном, а мы уже не телефонная компания. Поэтому мы хотели найти какой-то образ, который символизирует движение к цифровым технологиям», - пояснил на презентации нового стиля глава «Ростелекома» Михаил ОСЕЕВСКИЙ.

Параллельно с ребрендингом «Ростелеком» запускает мультимедийную платформу Wink, которая объединяет мобильное приложение, web-портал и приложение для Smart TV. На платформе уже представлены более 200 телеканалов, более 12 тыс. фильмов и эпизодов сериалов, а также максимальный набор дополнительных сервисов - от паузы и перемотки до «Родительского контроля». В будущем функционал платформы расширится.

Также оператор запустил платформу для онлайн-образования школьников «Ростелеком Лицей». На платформе представлен специально отобранный контент. Персональный куратор поможет выбрать программу развития ребенка и ответит на любые вопросы родителей. В личном кабинете сервиса можно отслеживать расписание занятий и успеваемость ученика.

1 октября «Ростелеком» запускает обновленную платформу для предпринимателей «Быть в плюсе». Она позволяет бизнесу быстро получить высокоскоростной интернет и мобильную связь, а также добавить дополнительные услуги, такие как виртуальная АТС, SMS-реклама, Wi-Fi, видеонаблюдение или ТВ для бизнеса, со скидкой до 50%.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток



