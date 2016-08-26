"Ростелеком" обеспечит трансляцию голосования выборов в интернете

Губернатору Владимиру Миклушевскому рекомендовано оказывать содействие оператору в установлении и настройке оборудования на избирательных участках

Премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение, согласно которому только ПАО «Ростелеком» может предоставлять доступ к сети передачи данных и трансляции сигнала в интернете для видеотрансляций процедур голосования избирателей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг.

«Определить публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» единственным исполнителем услуг по предоставлению доступа к сети передачи данных, трансляции сигнала в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях осуществления видеотрансляций процедур голосования избирателей и подсчета голосов избирателей, а также услуг по сбору и хранению записей таких видеотрансляций, закупаемых государственными органами субъектов Российской Федерации в 2016 году», - говорится в документе. опубликованном на официальном портале правовой информации.

Также Дмитрий Медведев рекомендовал главам регионов оказывать содействие «Ростелекому» в установлении и настройке оборудования на избирательных участках.

Досье «Золотого Рога»: ПАО «Ростелеком» - один из крупнейших в России телекоммуникационных операторов. Государство напрямую через Росимущество владеет 45,04% уставного капитала оператора, еще 3,96% принадлежит Внешэкономбанка.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток