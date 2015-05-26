"МегаФон" уже думает о 5G

Во вторник оператор запустил сеть 4G+ в Чите. Это пятый город в России, где "МегаФон" предоставляет технологии LTE-Advance. ПАО "МегаФон" начало оказывать услуги мобильной связи 4G+ стандарта LTE в Чите, сообщает корр. деловой газеты "Золотой Рог" с места события. Ранее суперскоростной мобильный интернет LTE-Advance получили абоненты Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова и Челябинска.

В центре Читы абонентам оператора доступны услуги передачи данных по технологии LTE-Advanced, обеспечивающие пользователям мобильный интернет-доступ на скорости до 200 Мбит/с.

"Сеть LTE уже является нормой в мире. И мы в России все больше приближаемся к лидерам – Австралии, Испании и Южной Корее. В феврале этого года в Москве "МегаФон" добился тестовой скорости до 450 Мбит/с. Этот показатель был достигнута на экспериментальном оборудовании, который предоставила компания Huawei. Услуга LTE-Advanced от "МегаФона" уникальна для России, но мы уже задумываемся о проекте 5G", - сообщил "Золотому Рогу" директор Дальневосточного филиала компании "МегаФон" Андрей ЛЕВЫКИН.

"МегаФон" и китайский производитель Huawei в ноябре 2014 года подписали в Шанхае меморандум о взаимопонимании. Партнеры договорились о тесном взаимодействии в рамках создания и оперативного внедрения сетей связи нового стандарта 5G на территории России. Компании обещают провести тестирование сети нового поколения накануне чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ожидается, что новая технология повысит эффективность сетевой инфраструктуры, что приведет к более стабильной работе мобильного интернета, особенно под большой нагрузкой.

"Мобильный дата-трафик в дальневосточной сети "Мегафона" стремительно растет, за последний год его объемы удвоились. В сети 4G+ объемы передачи данных увеличились в четыре раза", - отметил Андрей Левыкин.

Лицензионная территория Дальневосточного филиала ОАО "Мегафон" охватывает девять субъектов Дальневосточного федерального округа и три субъекта Сибирского федерального округа: это республики Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ. Количество абонентов "Мегафона" на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 4,8 млн.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток - Чита.