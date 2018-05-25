Президент Японии размечтался

Синдзо Абэ в Петербурге поверил, что сборная его страны выйдет в финал чемпионата мира по футболу

Премьер Японии Синдзо АБЭ в своем выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума сказал, что мечтает о выходе сборной своей страны в финал чемпионата мира по футболу. При этом соперником «самураев» должна стать сборная России.

«Давайте представим, что, может быть, «Самурай блю» («Синие самураи»), одержав победу во всех предшествующих матчах, будет сражаться в финале со сборной России… В моей мечте французская сборная – «синие» - должны проиграть в полуфинале «Самурай блю», - сказал японский премьер, пояснив, что мечты посетили его, возможно, из-за большой разницы во времени между Японией и Санкт-Петербургом.

«Мечты посещают меня сейчас, и я заразился каким-то странным оптимизмом, может быть, из-за того, что здесь большая разница во времени с Японией» - пошутил г-н Абэ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург

Фото из фотобанка ПМЭФ.