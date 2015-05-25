Три атомных ледокола нового поколения появятся в России к 2020 году

К 2020 году Российская Федерация получит три атомных ледокола нового поколения. С таким заявлением выступил вице-премьер России Дмитрий Рогозин, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС.

Первый атомный ледокол появится в России уже к 2017 году, а второй и третий в 2019 и 2020.

«Мы строго идем по графику, новый ледокольный флот появится у России уже к 2020 году. Он обеспечит проводку караванов, судов по Северному морскому пути»,- отметил Рогозин.

Вице-премьер отметил, что уже в грядущий вторник, 26 мая, он посетит Балтийский завод в Санкт-Петербурге, чтобы заложить основу первого серийного атомного ледокола нового поколения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.