Команда "Золотой Рог" вышла в Премьер-лигу КВН

В рамках фестиваля, проходившего в Сочи, были отобраны 17 из 20-ти команд, которые примут участие в новом сезоне Высшей лиги КНВ. Команда КВН Дальневосточного федерального университета вышла в Премьер-лигу КВН 2015 года. Игры будут траслироваться на Первом канале.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поздравил студентов в своем твиттере.

«Наша сборная команда ДВФУ вышла в Премьер-лигу КВН! Больше 5 лет приморцы в ней не выступали. Ребята, удачи, мы вами гордимся!»- написал руководитель края.

Как сообщили в департаменте по делам молодежи Приморья, команда вышла в Премьер-лигу после удачного выступления на 26 международном фестивале команд КВН «КиВиН-2015», который проходил с 13 по 24 января в Сочи.

Последний раз приморцы входили в состав Премьер-лиги в 2008 году. Тогда регион представляла сборная Находки.

В этом году сразу три команды КВН из Приморского края отправились в Сочи: «Сборная ПГСХА» (ПГСХА, г. Уссурийск), «Золотой Рог» (ДВФУ), «Гимназия» (ДВФУ). Всего в фестивале участвовало более 400 команд.

XXVI Международный фестиваль команд КВН "КиВиН-2015" последнее время не присутствовал на телеэкране из-за низких рейтингов. Поэтому в этом году организаторы решили придать фестивалю в Сочи больший эффект соревновательности, отбирая участников Высшей лиги по ходу конкурса. Получилось не очень. Как и следовало ожидать, в "вышку" не совсем заслуженно пробились несколько команд, передает корр. "Золотого Рога" с места события. Например "Лучшая компания" (Минск) и "Горизонт" (Москва).

А в целом фестиваль оказался скучноватым и показал, что новых громких "звездочек" в новом сезоне Высшей лиги ожидать не стоит. Среди фаворитов явно будут сборные Мурманска и Дагестана, а также "Плохая компания" (Красноярск) и, естественно, "Камызяки", выступившие в Сочи, как в свои лучшие времена.

За бортом Высшей лиги чуть не оказался прошлогодний вице-чемпион "Детективное агентство "Лунный свет" (Белгород), в очередной раз попытавшийся извлечь дивиденды из интерпритации хитовой песенки "У губ твоих конфетных конфетный вкус", что вызвало резкую отповедь заседавшего в жюри актера и шоумена Дмитрия НАГИЕВА. Ситуацию спас лишь Александр МАСЛЯКОВ-старший (в жюри также отработали МАСЛЯКОВ-младший и капитан команды БГУ первого созыва Леонид КУПРИДО), с чьей подачи ДАЛС все-таки продолжит играть в Высшей лиге.

Зато в элитном дивизионе КВН на этот раз не будет сборной РУДН, которая в Сочи выдала худшую игру в своей истории, что явно разозлит куда более успешную сборную РУДН прежнего созыва.

Состав Высшей лиги КВН, сезон 2015:

Сборная Грузии (Тбилиси)

"Радио Свобода" (Ярославль)

"Омичи" (Омск)

Сборная МФЮА (Москва-Волгоград)

Сборная банкетных ведущих (Татарстан)

Сборная Дагестана (Махачкала)

"Плохая компания", сборная Красноярского края

Сборная Сельскохозяйственной академии (Иркутск)

"Лучшие друзья" (Минск)

"С.У.Р.А" (Пенза)

"Саратов" (Саратов)

"Молодость" (Красноярск)

"Экскурсия по городу" (Новосибирск)

"Азия MIX" (Бишкек)

"Спарта" (Астана)

"Детективное агентство "Лунный свет" (Белгород)

сборная города Мурманска

"Горизонт" (Москва)

"Приоритет ДГТУ" (Ростов-на-Дону)

сборная Камызякского края, Астраханская область

Команда ДВФУ "Золотой Рог" из Владивостока в этом сезоне будет выступать в премьер-лиге.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток. - Сочи

Фото аmik.ru, команда КВН "Плохая компания".