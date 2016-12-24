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Путин посоветовал руководителям компаний с госучастием быть скромнее по части премий и доходов

24 Декабря 2016, 09:11 | В России

Президент считает, что неплохо, когда пресса «пощипывает» чиновников и топ-менеджеров

Президент РФ Владимир ПУТИН в ходе Большой пресс-конференции посоветовал топ-менеджерам компаний с государственным участием вести себя скромнее, в том числе в вопросе доходов и премий.

«Теперь в отношении строительства нашими представителями бизнеса, в том числе предприятий с госучастием, таких вызывающих по внешнему виду объектов недвижимости. Я согласен с вами. Поскромнее надо быть, и я много раз об этом говорил и надеюсь, они это услышат.  Поскромнее надо быть. И надеюсь, что они услышат. Это же касается и премий, и доходов. Даже если это в рамках закона возможно, нужно понимать, в какой стране мы живем и не раздражать людей», - сказал президент, отвечая на вопрос.

Комментируя решение суда по иску главы «Роснефти» Игоря СЕЧИНА к РБК о защите деловой репутации, Путин задался вопросом: «Сечин, как и другие, которые в суды обращаются, они что должны делать для защиты своей чести и достоинства, деловой репутации? Они, что, должны приходить с дубиной к вам и драться? Они идут в суд, как в любом цивилизованном обществе».

Досье «Золотого Рога»: Арбитражный суд Москвы 12 декабря по иску «Роснефти» к четырем журналистам и двум юрлицам медиахолдинга РБК решил взыскать с ответчиков 390 тыс. рублей компенсации вреда деловой репутации, а не 3,2 млрд рублей, как просил истец. Претензии «Роснефти» связаны с публикацией на сайте РБК, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин якобы попросил правительство защитить «Роснефть» от возможного увеличения доли BP в капитале российской компании, которое может произойти в результате приватизации части акций, принадлежащих государству.

«Но то, что пресса пощипывает и чиновников, и представителей крупного бизнеса, в том числе с госучастием, в принципе, это хорошо», - подчеркнул глава государства.

Двенадцатая Большая пресс-конференции президента России Владимира Путина продолжалась 3 часа 50 минут - на 42 минуты больше, чем в прошлом году, но на 50 минут меньше, чем в рекордном 2012 году.

За это время глава государства ответил на вопросы 48 журналистов. Больше всего представителей СМИ интересовали различные аспекты внутренней политики (24 обращения). Экономические и международные проблемы затрагивались 11 и 12 раз соответственно. Лишь один вопрос носил личный характер - об ошибках, которые совершил Путин.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток




 

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: Роснефть  суд  Владимир Путин  доходы 



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