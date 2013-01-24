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"Аэрофлот" до конца года обеспечит доступ к Wi-Fi на 26 дальнемагистральных самолетах

24 Января 2013, 18:55 | В России

"Аэрофлот – Российские авиалинии" до конца 2013 года обеспечит доступ к интернету через Wi-Fi на борту 26 дальнемагистральных самолетов - 22 Airbus-330 и 4 Boeing-777. Уже в первом квартале запланирована активация услуги на 15 из перечисленных воздушных судов, в том числе на 12 Airbus и 3 Boeing, говорится в сообщении авиакомпании.

"Аэрофлот" напоминает, что самолеты А-330 сейчас составляют основу дальнемагистрального флота авиакомпании, и сообщает, что поставки новейших Boeing-777должны начаться в ближайшее время.

"Программа активации Wi-Fi-интернета на "трех семерках" продолжится в последующие годы: шесть воздушных судов - в 2014 году, три - в 2015, еще три - в 2016 году", - говорится в сообщении.

Для организации связи на борту "Аэрофлот" избрал решение компании OnAir - глобального провайдера коммуникационных услуг для авиации, который использует спутниковую группировку и оборудование оператора Inmarsat.

"Аэрофлот" также сообщает, что программа "Интернет на борту" осуществляется в компании с 2010 года. Система Wi-Fi прошла обкатку в воздухе и к настоящему времени доступ в интернет по этой системе активирован на борту пяти А-330.

В сообщении приводятся слова генерального директора ОАО "Аэрофлот" Виталия САВЕЛЬЕВА о том, что авиакомпания ставит цель сделать Wi-Fi доступным на всех дальнемагистральных воздушных судах.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: услуги  авиакомпании  wi-fi  интернет  аэрофлот 






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Комментарии

  • Псевдоним10:28, 25.01.2013#

    Интересно на сколько ценник на билеты поднимется, или вафлю будут за отдельные деньги тулить.

  • Псевдоним10:35, 25.01.2013#

    Сделают как на трансаэро. Почасовая оплата с банковской карты во время полета

  • Псевдоним10:49, 25.01.2013#

    В трансаэро практически весь контент платный, а в аэрофлоте свободный, однако билеты чуть дороже, вот и интересно интернет также включат в стоимость билета или он будет как опция

  • Псевдоним10:38, 25.01.2013#

    А может как в автобусах халяву сделают? Хотя я не знаю, не езжу на них, вафля работает в общ. транспорте?

  • Псевдоним12:03, 25.01.2013#

    Работает кое в каких. . .

  • ДаНуНа21:39, 27.01.2013#

    АЭРОФЛОТ - супердорогое гавнище. Владавиа, тоже особенно сервисом не отличалась - типичный совковый уровень. Но до того как аэрофлот сожрал Владавиа, цены на перелёты стали вообще конскими. Народ, хоть раз слетайте Эмиратами или Кореан Эйр. Обслуживание, питание и сервис , даже в эконом классе - такое задро. . ченному Аэрофлоту и не снилось. И это при том, что ценник на билеты очень даже разумный и вменяемый. После полётов на сих авиакомпаниях , от Аэрофлота хочется блевать. К тому же Аэрофлот и лоббирует "задает" нетипично высокие ценники всем иностранным авиакомпаниям, работающим на Дальнем Востоке. Одним словом - бизнес по русски - обвариться один раз - и на всю оставшуюся жизнь - это про АЭРОФЛОТ.

  • Псевдоним08:36, 31.01.2013#

    Летали Эмирейтами, полностью согласна, после них в аэрофлотовские даже заходить не было желания. Самолеты огроменные, питание, комфорт еще и мини компьютер. Мне кажется на наших авиалиниях такого сервиса не будет ни внутри страны, ни на международном.

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