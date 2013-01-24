"Аэрофлот" до конца года обеспечит доступ к Wi-Fi на 26 дальнемагистральных самолетах

"Аэрофлот – Российские авиалинии" до конца 2013 года обеспечит доступ к интернету через Wi-Fi на борту 26 дальнемагистральных самолетов - 22 Airbus-330 и 4 Boeing-777. Уже в первом квартале запланирована активация услуги на 15 из перечисленных воздушных судов, в том числе на 12 Airbus и 3 Boeing, говорится в сообщении авиакомпании.

"Аэрофлот" напоминает, что самолеты А-330 сейчас составляют основу дальнемагистрального флота авиакомпании, и сообщает, что поставки новейших Boeing-777должны начаться в ближайшее время.

"Программа активации Wi-Fi-интернета на "трех семерках" продолжится в последующие годы: шесть воздушных судов - в 2014 году, три - в 2015, еще три - в 2016 году", - говорится в сообщении.

Для организации связи на борту "Аэрофлот" избрал решение компании OnAir - глобального провайдера коммуникационных услуг для авиации, который использует спутниковую группировку и оборудование оператора Inmarsat.

"Аэрофлот" также сообщает, что программа "Интернет на борту" осуществляется в компании с 2010 года. Система Wi-Fi прошла обкатку в воздухе и к настоящему времени доступ в интернет по этой системе активирован на борту пяти А-330.

В сообщении приводятся слова генерального директора ОАО "Аэрофлот" Виталия САВЕЛЬЕВА о том, что авиакомпания ставит цель сделать Wi-Fi доступным на всех дальнемагистральных воздушных судах.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.