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"Аэрофлот" до конца года обеспечит доступ к Wi-Fi на 26 дальнемагистральных самолетах
"Аэрофлот – Российские авиалинии" до конца 2013 года обеспечит доступ к интернету через Wi-Fi на борту 26 дальнемагистральных самолетов - 22 Airbus-330 и 4 Boeing-777. Уже в первом квартале запланирована активация услуги на 15 из перечисленных воздушных судов, в том числе на 12 Airbus и 3 Boeing, говорится в сообщении авиакомпании.
"Аэрофлот" напоминает, что самолеты А-330 сейчас составляют основу дальнемагистрального флота авиакомпании, и сообщает, что поставки новейших Boeing-777должны начаться в ближайшее время.
"Программа активации Wi-Fi-интернета на "трех семерках" продолжится в последующие годы: шесть воздушных судов - в 2014 году, три - в 2015, еще три - в 2016 году", - говорится в сообщении.
Для организации связи на борту "Аэрофлот" избрал решение компании OnAir - глобального провайдера коммуникационных услуг для авиации, который использует спутниковую группировку и оборудование оператора Inmarsat.
"Аэрофлот" также сообщает, что программа "Интернет на борту" осуществляется в компании с 2010 года. Система Wi-Fi прошла обкатку в воздухе и к настоящему времени доступ в интернет по этой системе активирован на борту пяти А-330.
В сообщении приводятся слова генерального директора ОАО "Аэрофлот" Виталия САВЕЛЬЕВА о том, что авиакомпания ставит цель сделать Wi-Fi доступным на всех дальнемагистральных воздушных судах.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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ДаНуНа21:39, 27.01.2013#
АЭРОФЛОТ - супердорогое гавнище. Владавиа, тоже особенно сервисом не отличалась - типичный совковый уровень. Но до того как аэрофлот сожрал Владавиа, цены на перелёты стали вообще конскими. Народ, хоть раз слетайте Эмиратами или Кореан Эйр. Обслуживание, питание и сервис , даже в эконом классе - такое задро. . ченному Аэрофлоту и не снилось. И это при том, что ценник на билеты очень даже разумный и вменяемый. После полётов на сих авиакомпаниях , от Аэрофлота хочется блевать. К тому же Аэрофлот и лоббирует "задает" нетипично высокие ценники всем иностранным авиакомпаниям, работающим на Дальнем Востоке. Одним словом - бизнес по русски - обвариться один раз - и на всю оставшуюся жизнь - это про АЭРОФЛОТ.
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Интересно на сколько ценник на билеты поднимется, или вафлю будут за отдельные деньги тулить.