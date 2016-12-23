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Путин пообещал индексировать пенсии с 1 февраля

23 Декабря 2016, 20:47 | В России

Глава государства отметил, что в России сейчас очень много категорий граждан, которые досрочно выходят на пенсию

Президент России Владимир ПУТИН в ходе Большой пресс-конференции, проходящей в настоящее время в Москве, заявил, что в бюджет заложены деньги на индексацию пенсий с 1 февраля и соцвыплат с 1 апреля.

«В следующем году у нас уже заложены все необходимые средства, чтобы с 1 февраля проиндексировать пенсии для пенсионеров по старости на инфляцию 2016 года, то есть мы вернемся к исполнению действующего закона. По-моему, с 1 апреля будут проиндексированы и социальные выплаты», - сказал глава государства.

Путин считает, что следует обратить дополнительное внимание на вопрос досрочного выхода на пенсию, так как в России сейчас очень много категорий граждан, которые досрочно выходят на пенсию.

«Одно хочу отметить, что любые нововведения в этой сфере должны быть публично обсуждены и приниматься только после тщательного анализа. Будем действовать очень аккуратно», - сказал президент.

Двенадцатую по счету Большую пресс-конференцию изначально планировали провести 22 декабря. Однако затем было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея КАРЛОВА, президент РФ принимал участие в траурных мероприятиях. Для освещения мероприятия было аккредитовано рекордное количество журналистов – 1437.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: Владимир Путин  индексации  пенсии 



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