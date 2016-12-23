Путин: В России нет госпрограммы допинга

Проблема есть, но не высшем уровне

Президент России Владимир ПУТИН в ходе Большой пресс-конференции, проходящей в настоящее время в Москве, признал наличие проблемы допинга в российском спорте, но категорически отверг наличие государственной системы поддержки допинга.

«У нас (в России) так же как и в любой другой стране, есть проблемы с этим (допингом). Мы должны это признать. Но признавая это, делать все, чтобы не допустить никакого допинга», - сказал Путин.

Президент особо подчеркнул, что «в России никогда не создавалось, и это просто невозможно, и мы будем делать, чтобы этого никогда и не было, никакой государственной системы допинга».

Двенадцатую по счету Большую пресс-конференцию изначально планировали провести 22 декабря. Однако затем было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея КАРЛОВА, президент РФ принимал участие в траурных мероприятиях. Для освещения мероприятия было аккредитовано рекордное количество журналистов – 1437.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток