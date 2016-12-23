Путин заявил, что не удивлен мощью армии США

Но все равно Россия сильнее любого агрессора

Президент России Владимир ПУТИН в ходе Большой пресс-конференции, проходящей в настоящее время в Москве, заявил, что удивлен высказываниями официальных представителей действующей администрации США о мощи их армии.

«Представители действующей администрации США начали заявлять, что они самые сильные и самые мощные в мире. Да, действительно, там и ракет, и подводных лодок, и авианосцев больше. Мы с этим и не спорим», - сказал Владимир Путин.

При этом он отметил, что удивлен подобными высказываниями в ответ на слова самого Путина.

«Я сказал о том, что Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального, внимание, агрессора. Это очень важно. Я не случайно об этом сказал. Кто такой агрессор? Этот тот, кто потенциально может напасть на Российскую Федерацию. Мы сильнее любого потенциального агрессора. Я и сейчас могу это повторит», - сказал президент России.

По его словам, не последнюю роль играет модернизация Вооруженных сил, как обычной ее составляющей, так и ядерной триады.

Двенадцатую по счету Большую пресс-конференцию изначально планировали провести 22 декабря. Однако затем было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея КАРЛОВА, президент РФ принимал участие в траурных мероприятиях. Для освещения мероприятия было аккредитовано рекордное количество журналистов – 1437.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток