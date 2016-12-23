Путин не знает, во что выльется арест Улюкаева

Но материалов, собранных силовиками, предостаточно

Президент России Владимир ПУТИН в ходе Большой пресс-конференции, проходящей в настоящее время в Москве, сообщил, что не общался с бывшим министром экономического развития Алексеем УЛЮКАЕВЫМ, и считает, что обладает достаточной информацией, чтобы отстранить его от должности в связи с утратой доверия.

«С Алексеем Улюкаевым (я) не разговаривал. Я считаю, что тех материалов, которые были предоставлены оперативными службами, достаточно для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности в связи с утратой доверия», - заявил президент России.

При этом Путин подчеркнул, что необходимо дождаться решения суда. «Во что это выльется, мы посмотрим по результатам рассмотрения дела в суде. До этого делать какие-то предварительные выводы нецелесообразно и вредно», - сказал он.

Двенадцатую по счету Большую пресс-конференцию изначально планировали провести 22 декабря. Однако затем было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея КАРЛОВА, президент РФ принимал участие в траурных мероприятиях. Для освещения мероприятия было аккредитовано рекордное количество журналистов – 1437.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток