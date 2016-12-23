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"МегаФон" покупает Mail.ru

23 Декабря 2016, 18:36 | В России

Приобретение контроля может обойтись оператору в $740 млн

Совет директоров ПАО «МегаФон» вынес на рассмотрение акционеров вопрос о покупке 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.ru Group, говорится в сообщении компании.

Сумма сделки составит $740 млн: $640 млн подлежат выплате в момент закрытия сделки, еще $100 млн отложенного платежа должны быть выплачены через год после ее закрытия.

«МегаФон» намерен заплатить за пакет из собственных средств и заемные средства для сделки привлекать не планирует.

Планируемые к приобретению бумаги составляют 63,8% голосующих акций Mail.ru, или 15,2% капитала. Долю планируется выкупить у структур USM Group Алишера УСМАНОВА и партнеров.

Собрание акционеров для одобрения сделки запланировано на 20 января. В январе «МегаФон» рассчитывает получить одобрение Федеральной антимонопольной службы РФ.

Сделку планируется закрыть в первом квартале следующего года.

Ожидается, что после завершения сделки «МегаФон» и Mail.Ru продолжат работать полностью на рыночных условиях. Менеджмент обеих компаний будет независимым, любые возможные соглашения между компаниями будут заключаться на коммерческих, полностью рыночных условиях, отмечается в сообщении. Значительных изменений в основной операционной деятельности Mail.Ru и системе корпоративного управления не ожидается. При этом «МегаФон» будет номинировать пять из десяти членов совета директоров интернет-компании.

Сергей СОЛДАТЕНКОВ, генеральный директор «МегаФона»:

- Мы рады сообщить о возможном приобретении контрольного пакета акций Mail.Ru Group: эта сделка позволит «МегаФону» сделать следующий шаг в реализации своей цифровой стратегии. Более тесное взаимодействие с Mail.Ru Group позволит реализовать стратегические совместные проекты, включая в том числе создание и продвижение специального предложения для цифровых абонентов VKmobile на базе социальной сети «ВКонтакте» и улучшение таргетирования и сегментации клиентов (эти проекты, как мы понимаем, были одобрены Mail.Ru). Сотрудничество с Mail.Ru Group поможет «МегаФону» предоставлять премиальный и дифференцированный пакет услуг цифровым абонентам, создавая стоимость для акционеров обеих компаний.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: "МегаФон"  покупка  mail.ru 






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