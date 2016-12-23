Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин сегодня ответит на все вопросы
Президент России проведет 12-ю по счету ежегодную большую пресс-конференцию, перенесенную на день из-за гибели посла Карлова
Сегодня президент РФ Владимир ПУТИН на ежегодной Большой пресс-конференции в столичном Центре международной торговли ответит на вопросы российских и иностранных журналистов. 12-я по счету пресс-конференция должна была состояться в четверг, однако была перенесена на пятницу по решению самого президента: президент посчитал невозможным проводить мероприятие в день похорон погибшего в Турции посла РФ Андрея КАРЛОВА.
Ожидается, что главными темами большой пресс-конференции будут экономика, социальная сфера и сирийский вопрос.
По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия ПЕСКОВА, большой интерес журналистов может вызвать позиция президента России по прошедшим в США президентским выборам и отношениям со Штатами в целом. На Большую пресс-конференцию аккредитовалось большое число американских журналистов, некоторые из них даже приехали специально.
Общение Владимира Путина с журналистами традиционно длится несколько часов: рекорд был поставлен в 2008 году, когда пресс-конференция продолжалась 4 часа 40 минут, в течение которых глава государства ответил более чем на 100 вопросов. В 2015 году мероприятие длилось 3 часа 10 минут и за это время Путин ответил на 47 вопросов.
По традиции Большая пресс-конференция президента будет транслироваться в прямом эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24» (ВГТРК), Первого канала, а также в прямом эфире радиостанции «Маяк», радиостанций «Вести ФМ» и «Радио России» (ВГТРК).
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Путин сегодня ответит на все вопросы
- Медведев поручил бизнесу погашать долги по зарплате вперед налогов
- "Трансаэро" не разрешают летать
- Сбербанк подвергся мощным хакерским атакам
- Сегодня начнется продажа билетов на Кубок конфедераций по футболу
- "Аэрофлот" настоятельно рекомендует пассажирам забыть на время полета про смартфоны Samsung Galaxy Note 7
- За нарушения при госзакупках введут уголовную ответственность
- Теперь каждый бизнесмен может обратиться к генпрокурору по электронной почте
- Советник Путина: Гонка за контролем над интернетом может привести к сценарию Северной Кореи
- Китайский бизнес на ПМЭФ-2016 представляет основатель Alibaba Group Джек Ма
Новости раздела
- Путин сегодня ответит на все вопросы
- Медведев поручил бизнесу погашать долги по зарплате вперед налогов
- Путин разрешил россиянам работать самим на себя
- "Трансаэро" не разрешают летать
- Сбербанк подвергся мощным хакерским атакам
- Сегодня начнется продажа билетов на Кубок конфедераций по футболу
- "Аэрофлот" настоятельно рекомендует пассажирам забыть на время полета про смартфоны Samsung Galaxy Note 7
- "Ростелеком" обеспечит трансляцию голосования выборов в интернете
- За нарушения при госзакупках введут уголовную ответственность
- Теперь каждый бизнесмен может обратиться к генпрокурору по электронной почте
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Отозваны лицензии сразу у девяти страховщиков
- Россию и Японию свяжет переход стоимостью в 1 триллион рублей
- Россиянам укоротят новогодние каникулы
- "Мэропад" в Приморье продолжается
- Россияне потянулись в банки, забирать депозиты
- Имя убитого в Турции российского посла Андрея Карлова будет присвоено Дальневосточному федеральному университету
- Возле отделения Центробанка во Владивостоке прошла акция протеста (фото)
- Южнокорейский импичмент может стать спасением логистического проекта "Хасан - Раджин"
- Рубль резво движется к курсу 60
- Япония распробовала приморскую свинину и курятину