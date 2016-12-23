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Путин сегодня ответит на все вопросы

23 Декабря 2016, 07:41 | В России

Президент России проведет 12-ю по счету ежегодную большую пресс-конференцию, перенесенную на день из-за гибели посла Карлова

Сегодня президент РФ Владимир ПУТИН на ежегодной Большой пресс-конференции в столичном Центре международной торговли ответит на вопросы российских и иностранных журналистов. 12-я по счету пресс-конференция должна была состояться в четверг, однако была перенесена на пятницу по решению самого президента: президент посчитал невозможным проводить мероприятие в день похорон погибшего в Турции посла РФ Андрея КАРЛОВА.

Ожидается, что главными темами большой пресс-конференции будут экономика, социальная сфера и сирийский вопрос.

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия ПЕСКОВА, большой интерес журналистов может вызвать позиция президента России по прошедшим в США президентским выборам и отношениям со Штатами в целом. На Большую пресс-конференцию аккредитовалось большое число американских журналистов, некоторые из них даже приехали специально.

Общение Владимира Путина с журналистами традиционно длится несколько часов: рекорд был поставлен в 2008 году, когда пресс-конференция продолжалась 4 часа 40 минут, в течение которых глава государства ответил более чем на 100 вопросов. В 2015 году мероприятие длилось 3 часа 10 минут и за это время Путин ответил на 47 вопросов.

По традиции Большая пресс-конференция президента будет транслироваться в прямом эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24» (ВГТРК), Первого канала, а также в прямом эфире радиостанции «Маяк», радиостанций «Вести ФМ» и «Радио России» (ВГТРК).

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: Владимир Путин  пресс-конференция  Сирия 



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