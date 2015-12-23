www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Опального олигарха Ходорковского арестовали заочно

23 Декабря 2015, 18:54 | В России

Экс-глава «ЮКОСа» объявлен в международный розыск

Экс-глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский заочно арестован по делу об организации убийств и объявлен в международный розыск.

«Рассмотрев ходатайство управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России, суд заочно избрал в отношении Михаила Ходорковского меру пресечения в виде заключения под стражу. Михаил Ходорковский объявлен в международный розыск», - сообщил представитель Следственного комитета РФ Владимир МАРКИН.

Ранее в отношении опального олигарха было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ (организация убийства и покушения на убийство двух и более лиц).

По данным следствия, Ходорковский, являясь акционером и председателем правления нефтяной компании ЮКОС, в 1998-1999 годах поручил подчиненным ему сотрудникам компании Леониду НЕВЗЛИНУ и Алексею ПИЧУГИНУ, а также другим лицам убийство мэра Нефтеюганска Владимира ПЕТУХОВА и предпринимателя Евгения РЫБИНА.

«Для следствия совершенно очевидно, что эти преступления совершались с корыстными мотивами. Организовать убийство Петухова было решено в связи с его законными требованиями как мэра Нефтеюганска к нефтяной компании «ЮКОС» по возврату сокрытых от государства налогов. Покушение на предпринимателя Евгения Рыбина было связано с инициированными им исками к «ЮКОСу» по взысканию ущерба, причиненного незаконной деятельностью этой нефтяной компании», - отметил Маркин.

Это уже третье уголовное дело, где Ходорковский проходит обвиняемым. В мае 2005 года он вместе с экс-главой «МЕНАТЕПа» Платоном ЛЕБЕДЕВЫМ был приговорен Мещанским судом Москвы к 9 годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Впоследствии Мосгорсуд снизил им срок наказания до 8 лет.

По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал их виновными также по статьям «хищение» и «легализация денежных средств, полученных преступным путем» и назначил 14 лет лишения свободы. Позднее президиум Мосгорсуда смягчил приговор до 11 лет.

В итоге Лебедев должен был выйти на свободу в мае 2014 года, Ходорковский - в августе 2014 года. Но в декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом РФ и 20 декабря 2013 года был освобожден из колонии.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Юрий Рогов
Теги: Ходорковский  суд 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru