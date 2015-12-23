Опального олигарха Ходорковского арестовали заочно

Экс-глава «ЮКОСа» объявлен в международный розыск

Экс-глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский заочно арестован по делу об организации убийств и объявлен в международный розыск.

«Рассмотрев ходатайство управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России, суд заочно избрал в отношении Михаила Ходорковского меру пресечения в виде заключения под стражу. Михаил Ходорковский объявлен в международный розыск», - сообщил представитель Следственного комитета РФ Владимир МАРКИН.

Ранее в отношении опального олигарха было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ (организация убийства и покушения на убийство двух и более лиц).

По данным следствия, Ходорковский, являясь акционером и председателем правления нефтяной компании ЮКОС, в 1998-1999 годах поручил подчиненным ему сотрудникам компании Леониду НЕВЗЛИНУ и Алексею ПИЧУГИНУ, а также другим лицам убийство мэра Нефтеюганска Владимира ПЕТУХОВА и предпринимателя Евгения РЫБИНА.

«Для следствия совершенно очевидно, что эти преступления совершались с корыстными мотивами. Организовать убийство Петухова было решено в связи с его законными требованиями как мэра Нефтеюганска к нефтяной компании «ЮКОС» по возврату сокрытых от государства налогов. Покушение на предпринимателя Евгения Рыбина было связано с инициированными им исками к «ЮКОСу» по взысканию ущерба, причиненного незаконной деятельностью этой нефтяной компании», - отметил Маркин.

Это уже третье уголовное дело, где Ходорковский проходит обвиняемым. В мае 2005 года он вместе с экс-главой «МЕНАТЕПа» Платоном ЛЕБЕДЕВЫМ был приговорен Мещанским судом Москвы к 9 годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Впоследствии Мосгорсуд снизил им срок наказания до 8 лет.

По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал их виновными также по статьям «хищение» и «легализация денежных средств, полученных преступным путем» и назначил 14 лет лишения свободы. Позднее президиум Мосгорсуда смягчил приговор до 11 лет.

В итоге Лебедев должен был выйти на свободу в мае 2014 года, Ходорковский - в августе 2014 года. Но в декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом РФ и 20 декабря 2013 года был освобожден из колонии.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток