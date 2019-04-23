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Закон о проведении крабовых аукционов прошел сенаторов
Квоты будут закрепляться на 15 лет
Совет Федерации одобрил закон о распределении 50% объема квот на добычу крабов путем проведения аукциона в электронной форме. Всего предполагается сформировать 36 лотов начальной стоимостью 300-400 млн рублей за лот. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Квоты на добычу крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства будут распределяться как между юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями (ИП). При этом юрлица и ИП должны быть зарегистрированы в прибрежном субъекте РФ, относящемся к рыбохозяйственному бассейну, в котором выделена квота.
В законе прописывается срок инвестиционных соглашений, которые заключаются по результатам проведения аукционов: не более пяти лет. До истечения этого срока победители крабовых аукционов должны будут "реализовать проекты по строительству объектов на территории РФ". Предполагается, что строить будут суда-краболовы длиной свыше 50 метров.
Росрыболовство в случае обнаружения нарушений в рамках исполнения договоров сможет приостанавливать действие разрешения на вылов краба до вступления в силу соответствующего судебного решения.
Квоты будут закрепляться на 15 лет. В случае проведения аукциона до 1 ноября срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 ноября - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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